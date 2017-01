Reprodução Isalba Albuquerque assume a secretaria de Saúde no lugar de Adolfo Grassi

O prefeito de Rondonópolis, Zé do Pátio (Solidariedade), acaba de definir o nome de Isalba Albuquerque para ser a nova secretária de Saúde do município. Contrariando os rumores de que o advogado Adolfo Grassi seria o escolhido, Pátio não comentou sobre a não indicação dele.

Isalba é servidora da carreira da Saúde há 22 anos, é administradora, especilista em gestão pública e já foi secretária adjunta de Saúde, além de chefe do departamento da gestão do SUS. Recentemente, foi diretora do ServSaúde, que é o plano de saúde dos servidores públicos de Rondonópolis. A portaria deve ser publicada nas próximas horas, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura.

Logo que surgiram as primeiras especulações de que Grassi seria o secretário, a pressão para que isso não ocorresse aumentou bastante em virtude dele não morar no munidípio e pelos indícios de que possui antecedentes criminais. Secretário-geral do Solidariedade, Grassi, em entrevista ao nesta manhã (4), garantiu que no domingo (1º), Pátio fez a leitura de um documento diante dele e dos demais secretários, o que entende ter se tratado de uma nomeação. A assessoria da prefeitura, contudo, nega que tenha ocorrido uma publicação em Diário Oficial. Pátio, por sua vez, não atendeu as ligações.

Grassi explicou que está em Cuiabá para “resolver sua situação” antes de assumir o cargo, pois está licenciado do Estado. Afirma que sua lotação original era na secretaria estadual de Trabalho e Assistência Social (Setas), entretanto, não informou ao certo de qual posto pediu licença.

O advogado possui uma vida pregressa “bastante desfavorável”, conforme ressaltado pelos juízes da 51ª Zona Eleitoral José Arimatéa e Yale Sabo Mendes, em duas decisões distintas, em ações propostas pelo Ministério Público Eleitoral, em virtude dele ter proferido injúrias ao ex-prefeito de Cuiabpa Mauro Mendes na campanha de 2012.

"Não vou entrar em detalhes sobre

isso. No momento oportuno

posso me posicionar. Não tenho

antecedentes criminais" - Grassi

Em ambas as sentenças, de março e dezembro de 2015, respectivamente, os magistrados apontam como robustas as provas para incriminar Grassi pelas injúrias e citam que ele já “foi preso há muito tempo pela Polícia Civil em Rondonópolis, por supostamente ter praticado crime contra os costumes, foi condenado pelo crime de estupro e cumpriu a respectiva pena”. Na decisão de Sabo Mendes, o juiz também menciona que ele foi processado pelo crime de furto na Justiça Comum do Estado do Acre.

No entanto, os magistrados ressaltam que, como já se passaram mais de 10 anos desses crimes, não se pode mais reconhecer os efeitos da reincidência no âmbito criminal. Nos dois processos, as penas de detenção de seis meses foram revertidas em restrição de direitos e pagamento de multa.

Sobre essas decisões, Grassi preferiu não falar por telefone. “Não vou entrar em detalhes sobre isso. No momento oportuno posso me posicionar. Não tenho antecedentes criminais”, afirmou. Reforçou ainda que responde a mais de 30 processos sobre esse mesmo contexto envolvendo Mauro, entretanto não foi condenado em nenhum. Por fim, citou que uma das sentenças foi anulada e que está recorrendo de todas as ações.

Gilberto Leite Adolfo afirma que Pátio o convidou para ser assumir Saúde e nega acusações

Questionado sobre a possibilidade de um equívoco nas menções a antecedentes criminais nas decisões, Grassi insistiu que há uma sentença anulada, mas não soube informar qual, e disse que “o juiz pode falar o que quiser”, tornando a repetir que não entraria em detalhes.

Imbróglio

O também teve acesso a um habeas corpus impetrado em favor de Adolfo, junto ao Superior Tribunal de Justiça, em 2005, no qual tentou, sem sucesso, reverter uma condenação à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 180, parágrafo 1º, do Código Penal, que trata de receptação, em Mato Grosso do Sul.

Além disso, em 2010, época em que Grassi era presidente do Sindicato de Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social de Mato Grosso (SINDES) e presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), o promotor de Justiça Clóvis de Almeida Junior instaurou um procedimento preparatório de inquérito civil, tendo em vista a necessidade de uma análise mais aprofundada das informações sobre os antecedentes criminais.

No documento, o promotor solicitou à diretoria do Fórum da Capital, certidão de antecedentes criminais referente aos últimos 15 anos do advogado. Pediu ainda ao setor de recursos humanos da Prefeitura de Rondonópolis informações sobre ele, enquanto servidor demitido, em data não conhecida, por justa causa. A reportagem, no entanto, não conseguiu apurar junto ao MPE qual o resultado desse procedimento preparatório.

