Conselho discorda de critério usado para doar ambulâncias a municípios

Maurício Barbant Assembleia e Governo entregam 66 ambulâncias a municípios nesta quarta na Arena Pantanal

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Mato Grosso (COSEMS-MT) divulgou nota na qual discorda com veemência da forma como foram escolhidos os municípios que serão contemplados com o primeiro lote de ambulâncias compradas em parceria pela Assembleia e Governo do Estado. Segundo o comunicado, a escolha não levou em consideração a realidade dos municípios sem nenhuma ambulância ou com os veículos em condições precárias.

“Porém, não podemos omitir nosso entristecimento ao saber que nossos parlamentares, representantes do povo, escolhidos pelo povo, emanados do povo, tomam decisões para saúde sem ouvir os gestores de saúde, apostando firmemente no aumento das desigualdades sociais e epidemiológicas”, enfatizou o COSEMS-MT a respeito da escolha dos primeiros municípios contemplados, feita pelos 24 deputados estaduais.

Além disso, o COSEMS-MT se declara indignado com a condução do processo de escolha dos municípios. “Registramos nossa indignação com a forma como foi conduzida a entrega do primeiro lote das ambulâncias em nosso Estado, forma que não agrega valor à gestão solidária, justa e generosa na administração pública”, conclui o documento.

Entrega

A Assembleia e o Governo do Estado realizam, nesta quarta (26), às 8h, solenidade de entrega de 66 ambulâncias a municípios mato-grossenses. Os veículos foram adquiridos com recursos economizados nos primeiros meses de gestão da atual Mesa Diretora e devolvidos aos cofres do Estado no ano passado.

As ambulâncias que serão entregues nesta quarta, na Arena Pantanal - Portão A, são as primeiras de um total de 141 que serão distribuídas a todos os municípios do Estado.

Segundo o presidente da Assembleia, deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB), os primeiros municípios contemplados serão aqueles que possuem demandas mais urgentes. A declaração contrapõe o COSEMS-MT.

“A aquisição e distribuição dessas ambulâncias foi uma luta do Poder Legislativo e é uma contribuição que estamos dando à saúde do Estado. Enalteço o trabalho dos 24 deputados estaduais que possibilitaram esse investimento”, destaca o parlamentar.

Para a compra dos veículos foram investidos R$ 23 milhões, dos quais R$ 20 milhões são da Assembleia e R$ 3 milhões de contrapartida do Governo do Estado.

Conforme informações do contrato de aquisição, divulgadas pelo Executivo , as ambulâncias adquiridas são do modelo Sprinter Mercedes-Benz 4x2 e serão disponibilizadas pela empresa Denigris Distribuidora de Veículos Ltda, que venceu o processo licitatório. Cada ambulância tipo B custou R$ 163, 3 mil.

Confira, abaixo, a lista de municípios contemplados no primeiro lote: