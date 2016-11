Contas de governo 2015 de Mauro Mendes são aprovadas pelo TCE

Marcos Bergamasco/Agência Phocus Conselheiro Domingos Neto, em apreciação das contas de governo de Cuiabá

O Pleno do TCE, por unanimidade, concedeu parecer favorável à aprovação das contas de governo do exercício de 2015 do prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB). O conselheiro Domingos Neto, durante a sessão desta sexta (18), considerou que não há irregularidade na prestação de contas. Com isso, o parecer será encaminhado à Câmara, que deverá votar de forma definitiva as contas de governo do ano de 2015.

Domingos pontua também que todos os limites legais foram cumpridos, assim como nove dos 10 indicadores da educação e da maioria na área da saúde melhorou. “Embora indicadores dessa área (saúde) merecem atenção do próximo prefeito eleito (Emanuel Pinheiro PMDB)”, ressalva o conselheiro.

Na educação, o destaque para necessidade de melhora está na proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil – Matemática 4ª série/5ºano e 8ª série/9º ano. O indicador municipal é menor do que a média Brasil, não obstante a diferença seja pequena.

Na saúde, entre pontos que precisam ser melhorados estão a taxa de mortalidade infantil; taxa por doenças do aparelho circulatório; taxa de detecção de hansenías; razão de exames citopalógicos (câncer de colo de útero), incidência de tuberculose.

Outro ponto destacado por Domingos foi em relação ao Indicador de Gestão Fiscal dos Municípios (IGFM), uma vez que, em 2014, o município encontrava-se em dificuldade, ocupando a 108ª posição, em comparação com todos os 141 municípios. Em 2015, Cuiabá melhorou seus indicadores avaliados pelo IGFM que subiu 52 posições e passou a ser considerada uma "boa gestão", ocupando o 56º lugar.

O controlador-geral do município, Wesley Bucco, considera que a aprovação das contas pelo TCE demonstra que a gestão vem superando os desafios e obtendo resultados ao investir, além do mínimo constitucional, em setores como saúde, educação e infraestrutura. “Nos últimos anos, o município tem investido muito mais do que determina a constituição nas áreas da saúde e educação e o TCE reconheceu essa iniciativa”, afirmou. (Com Assessoria)