Coordenadora de campanha lidera transição de Rosana; equipe definida

Prefeita eleita de Sinop, Rosana Martinelli, vice da atual administração inicia transição esta semana

A prefeita eleita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), já definiu a equipe que ficará responsável pelos trabalhos de transição. Para coordenar as ações, a republicana escolheu Ivete Mallmann, que foi uma das coordenadoras de sua campanha e também foi secretária na gestão do atual prefeito Juarez Costa (PMDB).

Outros oito integrantes, escolhidos entre especialistas nas áreas contempladas pela administração pública, devem analisar os dados fornecidos pela atual gestão para projetar as medidas que serão adotadas no início do próximo ano.

O prefeito Juarez Costa também nomeou uma comissão que ficará responsável por trabalhar em conjunto com a equipe da republicana. O atual secretário Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento, Alcione de Paula, é o coordenador da equipe do peemedebista.

Segundo Ivete Mallmann, a previsão é de que ainda esta semana seja realizada a primeira reunião entre as duas equipes e não foi feita divisão por secretarias, os integrantes vão analisar as informações em conjunto.

Veja, abaixo, os integrantes da Equipe de Transição:

Coordenadora: Ivete Mallmann Franke

Marcel Natari Vieira

Josefina Olívia Tomasi Seger

Sérgio Dal Maso

Alexandra Cristina da Rosa Cortes

Edicarsia Milhoretto

Joel Meyer

Adriana Kagueiama Casturino

Veridiana Paganoti