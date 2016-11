Arquivo Ozenira Félix Soares de Souza

A coordenadora da equipe de transição do prefeito eleito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB), Ozenira Félix Soares de Souza, afirma que será feito um diagnóstico da situação financeira, orçamentária, contratos e folhas de pagamento, assim como dívida pública.

“Vamos realizar um raio-x dos números, dados e estrutura de funcionamento para, depois, definirmos a linha de trabalho”, explica ao .

Para isso, a chefe da equipe irá se reunir nesta quarta (9) com Gilberto Figueiredo, que foi designado pelo prefeito Mauro Mendes (PSB) para coordenar os trabalhos pelo lado do Executivo.

Os coordenadores seguirão a resolução do TCE, que orienta como deve prosseguir a transição de governo.

A coordenadora explica que a função da equipe é levantar os dados e dar condições de trabalho para Emanuel, que assume a partir de 1º de janeiro. “O intuito é criar condições para que Emanuel priorize administração humanizada e social, como ele propôs em seu plano de governo”, pontua.

Durante a campanha, Ozenira explica que ajudou na elaboração das propostas do plano de governo do candidato vitorioso. Exemplifica que o programa Hora Estendida, que prevê que as creches fiquem abertas até às 19h30, foi criada em conversas com os setores da educação.

Além de Ozenira, vão compor a equipe de transição analista de desenvolvimento econômico e social do Estado, Elizeth Lúcia de Araújo; a pedagoga e servidora municipal Conye Maria da Silva Bruno; assistente técnica especializada da prefeitura, Adriana Cristina Venturoso Aleixo; e o economista e bacharel em Direito Antônio Roberto Pôssas de Carvalho, que é servidor público aposentado.

Equipe de transição de Emanuel é definida e terá mulher no comando

Suporte

Apesar de participar da campanha desde o começo, a servidora estadual explica que não esperava ser convidada para coordenar a equipe de transição. “Quase cai de costas. Havia falado que sempre daria suporte na gestão, pois teria que sair da vida de parlamentar e ir para a prática”, revela Ozenira referindo-se que o convite ocorreu amanhã (7).

Uma equipe de apoio deverá ser convocada para ajudar nos trabalhos. No entanto, a necessidade será suprida conforme o andamento dos levantamentos. “Vamos dimensionar o tamanho da equipe conforme as demandas”, salienta.