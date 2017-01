COT do Pari pode ser adaptado e virar centro de treinamento para a PM

Gilberto Leite Construção do COT teve início em outubro de 2013 e deveria ser concluída em maio de 2014, um mês antes dos jogos da Copa; abandonado, o local se tornou ponto de usuários de droga e foco de dengue

O Centro Oficial de Treinamento Barra do Pari (COT), localizado em Várzea Grande, poderá ser usado como unidade escola da Polícia Militar para formação de soldados. A informação é do secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas. “A área [COT] será utilizada como atividade principal para práticas esportivas, mas também servirá como unidade-escola para Polícia Militar e também será uma unidade de ensino de formação de soldados”, disse Jarbas durante cerimônia de posse do novo diretor geral da Polícia Civil.

Nesta linha, o secretário da Sesp destaca que vem conversando com o secretário de Estado das Cidades, Wilson Santos, para darem inicio à revitalização da área. “A PM tem condições de sair de um prédio locado, que hoje gera um custo muito elevado para o Estado, e ter um imóvel próprio que tenha condição da gente investir mais e trazer obviamente um ambiente melhor de ensino, de capacitação. Nós vamos fazer o uso compartilhado daquela área”, completou.

A construção do COT teve início em outubro de 2013 e deveria ser concluída em maio de 2014, um mês antes dos jogos da Copa do Mundo. Em 2013, a obra de R$ 25,5 milhões teve o valor do contrato aditado em R$ 1,3 milhão, elevando o custo para R$ 26,8 milhões. Quase três anos depois, o projeto passou a valer R$ 31,7 milhões, segundo informações dadas em 2015 pela Secopa, devido aos aditivos concedidos ao Consórcio do Pari.

