Cotado para assumir relatoria de reforma, Medeiros apoia mudanças

Após ser indicado pelo presidente da República Michel Temer (PMDB) para assumir a relatoria do projeto que prevê a reforma do ensino médio, o senador José Medeiros (PSD) diz que na próxima quarta (19) os senadores devem se reunir para decidir quem, de fato, conduzirá os trabalhos, pois concorre também com o senador por Mato Grosso do Sul, Pedro Chaves (PSC).

De todo modo, Medeiros afirma que este é um momento histórico no país, tendo em vista que, segundo ele, os alunos são do século XXI, os professores do século XX, e o sistema de ensino do século XIX. “São 20 anos discutindo sobre isso, e agora chegou o momento de implantar essa reforma”, avalia ao .

Nesta linha, o senador ressalta que a relatoria deve ouvir os parlamentares, subsídios e sugestões para que o projeto seja implantado. “É polêmico mesmo. Mas é do ser humano resistir às mudanças. A esquerda brasileira ficou estranha e passou a ser resistente às mudanças. No entanto, temos que enfrentar e fazer o trabalho que deve ser feito”, conclui.

Em setembro, o governo federal lançou Medida Provisória (MP) sobre a reforma do ensino médio. Com isso, caso seja aprovada haverá alterações no conteúdo e formato das aulas, bem como na elaboração dos vestibulares e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A partir do lançamento, a proposta tem o prazo de 120 dias para ser aprovada pela Câmara Federal e pelo Senado, senão perderá o efeito.

A previsão do Ministério da Educação (MEC) é que a turmas que iniciarem em 2018 já possam se beneficiar das mudanças. A primeira delas é que o conteúdo obrigatório será diminuído para privilegiar cinco áreas de concentração, sendo linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional.

A intenção do governo federal é incentivar que as redes de ensino ofereçam ao aluno a opção de escolher alguma dessas cinco áreas. A segunda mudança diz respeito ao aumento da carga horária, que deve ser ampliada progressivamente até atingir 1,4 mil horas anuais, tendo em vista que hoje o total é de 800, conforme o MEC.

Na prática, o MEC pretende ampliar o ensino em tempo integral. Para isso prevê programa específico com R$ 1,5 bilhão para incentivar que escolas adotem este tipo de modalidade.

Nesta semana, o Ministério anunciou também que pretende, por meio do Programa Novo Mais Educação, apoiar financeiramente escolas que desejam dar aulas de reforço de matemática e de português no ensino fundamental, em 2017. O investimento é de R$ 400 milhões para serem aplicados no programa no próximo ano.