Crise obriga prefeituras a cancelar o carnaval e iniciativa privada investe

Michel Alvin Carnaval em Cuiabá custará R$ 800 mil com recursos provenientes de emendas parlamentares

O carnaval 2017 vai ser minguado em algumas cidades de Mato Grosso em decorrência da crise econômica que afeta o país. Com isso, grande parte das Prefeituras selou parceria público-privada para realização da folia.

Em Cuiabá, a festividade vai custar R$ 800 mil, dinheiro a ser gasto entre a Orla do Porto, a Praça da Mandioca e o Distrito da Guia, com programação de desfiles de escolas de samba. A folia começa no dia 24 e segue até o dia 28 deste mês (dia do carnaval), das 21h às 3h da manhã.

A estimativa de público é de cerca de 30 mil pessoas.

A programação conta ainda com um show do “rei do rasqueado”, Roberto Lucialdo, na praça da Mandioca. No final da Pedro Celestino com a avenida Mato Grosso, um trio elétrico vai tocar marchinha e samba. Na Guia, os shows ficam por conta das bandas regionais Diva, Santo Toque e Os Originais. Dia 25, na Orla do Porto, a atração nacional será o Olodum. Nos demais dias, o público vai poder conferir apresentações de bandas locais. As matinês das crianças serão realizadas das 17h às 20h.

A estrutura de segurança terá apoio do Exército Brasileiro e da Polícia Militar. A prefeitura também vai contar com apoio do Corpo de Bombeiros, SAMU, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Procon e demais órgãos de proteção.

No entanto, a Prefeitura não investiu recursos próprios. O valor foi viabilizado através de emendas dos deputados estaduais Guilherme Maluf (PSDB), Janaina Riva (PMDB), Max Russi (PSB) e Romoaldo Júnior (PMDB). A Prefeitura ainda fez um chamamento público para viabilizar parcerias com a iniciativa privada.

Já em Várzea Grande, que já não tem tradição de realizar o Carnaval de rua, a exemplo do ano passado, não deve comemorar a festividade este ano. A festa seria realizada em Bonsucesso, mas a organização do evento não entrou em consenso com a Prefeitura.

Municípios

Na turística Chapada dos Guimarães, o carnaval terá quatro dias (25, 26, 27 e 28). A prefeitura não entrou com recurso para realização do folia, mas tem emendas de deputados Janaína Riva (PMDB), Guilherme Maluf (PSDB), Jajah Neves (PSDB) e Wilson Santos, também do PSDB. Alguns empresários também vão ajudar a custear o evento. O custo estimado é R$ 150 mil provenientes das emendas.

O carnaval em Chapada acontece no entorno da praça central, sendo que a concentração de alguns blocos será na praça do festival. A segurança será reforçada pela Polícia Militar, que manterá efetivo extra nas ruas. A festividade tem previsão de começar às 13h e terminar às 22h. No sábado, a folia começa às 9h, com uma caminhada da saúde. Os desfiles dos blocos começam às 13h e quem dá largada é bloco Ensopadão do Samba. Às 16h é a vez do Beija me Liga desfilar.

Xô OSS entra às 17h. Flor de Pequi se apresenta às 18h e quem encerra a festa é o bloco Bafo de Onça. No dia 26, os desfiles ficam por conta dos blocos Confraria Bode do Karuá, Anta Baleada, Cheiro Verde e Me Guenta e Unidos da Aldeia. Já no domingo os blocos Eco Kids, Senado Folia, Maracatú e Feliz Idade animam os foliões. O último dia de festa fica por conta da Equipe Bate Forte. O público esperado é de 25 mil a 30 mil pessoas.

Nossa Senhora do Livramento

Mas em Nossa Senhora do Livramento, a 42 quilômetros de Cuiabá, o Carnaval já virou tradição. Apesar de não ter realizado a festa em 2015 por conta de falhas na segurança. De acordo com Eduardo Sávio, coordenador de Cultura em Livramento, o município não pensava em organizar o carnaval devido ao enxugamento da máquina. “Estamos projetando para que Livramento gaste o menos possível”, comentou Eduardo.

O custo da folia no município vai ser em torno de R$ 109 mil, aportado entre parcerias público-privadas. Serão três dias de festa (25, 26, 27), das 22h às 03h30 . O municipio espera receber seis mil pessoas por dia. Uma parceria foi feita com os Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e brigadistas para realização da segurança. A festividade será realizada na praça Fernando Barros. Dia 18, o município vai escolher a rainha do carnaval da cidade. Nos dias de festa, o público vai poder conferir desfiles de diversos blocos, como o Mais um Gole e Só dá Nóis. Além de apresentações de bandas regionais como a Os Federais.

Francis Amorim Em Barra do Garças são esperados 20 mil turistas para as festas de carnaval naquela cidade

Em Barra do Garças, o carnaval será realizado com recursos provenientes da Secretaria Estadual de Cultura e também por meio de emendas parlamentares dos deputados Max Russi (PSB), Janaína Riva (PMDB), Wilson Santos (PSDB) e Zeca Viana (PDT).

A folia não terá custo para o município, com a expectativa de recorde de público com realização de dois shows nacionais, que ainda estão sendo fechados. A estimativa de público é de 15 mil pessoas por noite e aproximadamente 20 mil turistas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo.

De acordo com a programação preliminar, serão realizados dois shows por noite, com exceção da terça (28), quando será entregue a premiação dos blocos carnavalescos; o concurso dos blocos e shows nacionais serão divulgados assim que os contratos estiverem assinados.

Conforme foi apurado, nos últimos quatro anos o carnaval de rua tem sido realizado na avenida Salomé José Rodrigues, no entanto, outro local está sendo avaliado. A definição oficial será feita semana que vem.

Os rondonopolitanos vão curtir o carnaval no estacionamento do Estádio Luthero Lopes. O aporte público previsto é de R$ 300 mil, verba vinda do orçamento da secretaria Municipal de Cultura e já aprovada pela Câmara.

Esse orçamento será usado, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Rondonópolis, para a colocação de banheiros, segurança, cercamento do local e área de alimentação. Contudo, a contratação das bandas ficará por conta da iniciativa privada. A organização da folia tem uma expectativa de 12 mil a 30 mil foliões por noite, divididos entre a pista livre e 80 camarotes que estão com os ingressos à venda.

Duas bandas de Salvador (BA), dez da região e dois trios elétricos animarão os foliões.

Sinop

Sinop não terá aporte de recursos públicos. Na capital do Nortão, a folia será promovida apenas por um bloco particular, Pilantras. A atração principal é a banda Parangolé, outras bandas locais e regionais também participarão da festa. O evento acontece entre os dias 24 e 27 de fevereiro e será em dois lugares diferentes -- no centro de eventos Recanto da Natureza e também no Centro de Eventos Ghizoni.

O Carnaval em Santo Antônio de Leverger também será realizado por meio de emendas parlamentares dos deputados Allan Kardec (PT), Eduardo Botelho (PSB), Romoaldo Júnior (PMDB), Gilmar Fabris (PSD). E também com apoio do Governo do Estado e Secretaria de Turismo. A folia terá cinco dias, de 24 ao dia 28. Ao todo, são esperadas 15 mil pessoas. O evento será realizado na praça da Bandeira, no centro da cidade. O custo estimado do carnaval na cidade será divulgado na próxima semana. A programação ainda está sendo finalizada.

Já realização do carnaval em Arenápolis segue indefinida. O prefeito Zé Mauro (PSD) busca recursos e corre atrás dos deputados estaduais para liberação de emendas.

Sem carnaval

Em Poconé, o Carnaval foi cancelado. O prefeito do município, Tatá Amaral (PR), disse que herdou uma “Prefeitura moída” e que neste momento está preocupado em quitar a folha dos servidores e em repor medicamentos em falta nas unidades de saúde da cidade. “Peguei o município sem informações. Não houve transição. Tivemos, aliás, que cancelar todas as licitações porque não sabemos se teríamos crédito. Carnaval geralmente tem 4 ou 5 dias. Não conseguiríamos fazer uma parceria de uma hora para outra”, disse Tata ao .