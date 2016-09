Decisão sobre RGA pode retroagir a 2004; Taques mantém pagamento

Rafaela Zanol Taques defende que reajuste seja feito por indexador fixo de acordo com realidade de cada Estado

Mesmo concordando com a tese do procurador-geral da República (PGR) Rodrigo Janot, o governador Pedro Taques garantiu que pagará a primeira parcela da Revisão Geral Anual (RGA) aos servidores do Estado no final de setembro. A declaração ocorreu após a PGR ter ingressado com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no Supremo Tribunal Federal. O procurador Rodrigo Janot pede que a Lei da nº 8278/2004, que estabelece a política de revisão geral anual do salário e do subsídio para os servidores estaduais, seja declarada insconstitucional.

"Eu como governador, vou pagar a RGA no mês de setembro e os outros meses até que o Supremo decida se a lei é constitucional ou não. Quero tranquilizar os servidores e dizer que vou pagar a RGA. Agora, se o STF decidir pela inconstitucionalidade, aí será um outro problema. Mas o que vale hoje é que a lei nº 8278/2004 está constitucional", disse Taques.

O chefe do Executivo acredita que o assunto não será decidido tão cedo por causa da complexidade do tema, mas acredita que caso a ADIN seja aceita pelo STF, a lei da sua gestão que parcelou o pagamento da RGA em três vezes e condicionando a sua integralidade de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, também será derrubada.

"Vamos aguardar a relatora da ADIN, que é a ministra Carmen Lucia. Se ela vai decidir agora ou se vai remeter ao pleno do STF. Se terá efeito ex tunc (desde a data do fato, ou seja, se vai retroagir ao tempo - 2004) ou ex nunc (a partir da data da decisão - 2016). Tudo isso vai depender. Mas pela lógica processual é que se o STF reconhecer a inconstitucionalidade da Lei de 2004, os seus acessórios que tem por base a lei de 2004, também se tornarão inconstitucionais. Mas isso vai depender da interpretação da relatora", explicou o gestor, que é professor de direito constitucional.

Taques também lembrou que 25 Estados já não possuem leis para estabelecer o reajuste salarial anual e que a vinculação de um reajuste salarial em um Índice nacional já foi entendido pela suprema corte como ilegal.

"As leis estaduais que estabelecem o índice de correção salarial dos servidores não podem ser feitas pela União. O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) é um índice do governo federal. E o STF já disse que os Estados não podem ficar vinculados nesses índices da União. 25 Estados não pagaram RGA. Só Mato Grosso que tem uma lei dessas".

Nessa linha, o governador defende que o reajuste salarial seja feito através de um indexador fixo para repor as perdas salariais de acordo com a realidade de cada Estado.

"A indexação seria assim: Se durante o ano de 2015 a inflação for de 10%, automaticamente você teria um reajuste de 10% para não comprometer o valor de compra do salário. Aí teríamos mecanismo para resolver isso, como por exemplo o escalonamento. Ou no momento de crise não pode existir esse aumento. Neste ano, 25 Estados não deram a reposição das perdas inflacionárias", explicou.

RGA 2016

Após enfrentar uma greve de mais de 30 dias em diversas categorias do funcionalismo público, o governo Taques conseguiu aprovar na Assembleia a lei nº 10.410 que regulamentou o pagamento da RGA. A lei estabelece o pagamento de 7,54% da RGA em três parcelas, sendo 2% em setembro (calculado sobre o subsídio de maio de 2016), 2,68% em janeiro de 2017 (calculado sobre setembro de 2016) e 2,68% em abril de 2017 (com base no subsídio de janeiro de 2017).

ADIN

Segundo a ação de Janot, “a lei estadual igualmente fere o princípio da divisão funcional do poder, ao estatuir reajustes automáticos em determinada época e de acordo com certos critérios, independentemente de iniciativa do Executivo e de negociações circunstanciais”, diz trecho da ação Direta de Inconstitucionalidade.

Questionado se tinha conhecimento sobre a ação movida por Janot, já que ambos são amigos, o governador só pontua que não é responsável pelo que Janot faz.