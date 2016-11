Gilberto Leite/Rdnews Deputado federal Ezequiel Fonseca espera que PP ganhe espaço na prefeitura

Presidente estadual do PP, o deputado federal Ezequiel Fonseca, espera que a sigla seja valorizada na composição do secretariado do prefeito eleito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB), que inicia a gestão em janeiro de 2017. “Espero que ele olhe com carinho para o PP, mas ainda não conversamos sobre cargos”, completa.

Por outro lado, o PP também compõe o grupo de aliados do governador Pedro Taques (PSDB), oposição ao peemedebista durante a campanha eleitoral liderada por Wilson Santos (PSDB), e que deve adotar postura contrária a Emanuel, que foi um dos principais opositores de Taques na Assembleia. No entanto, Ezequiel não acredita que o apoio ao novo prefeito tenha comprometido o relacionamento político com o governador.

“Desde o início o PP decidiu apoiar Emanuel Pinheiro. Foi uma decisão democrática, tomada pela maioria do partido. Não creio que isso possa atrapalhar nosso relacionamento com o governador”, declarou Ezequiel.

Em Cuiabá, o PP elegeu três vereadores que serão integrantes da base de sustentação de Emanuel. São eles Diego Guimarães, Vinicius Clovito e o reeleito Paulo Araújo. Ezequiel ainda avalia que o secretariado municipal busca incluir técnicos e políticos. Segundo ele, um único perfil não atender às necessidades da administração municipal.

“Iremos oferecer nossos melhores quadros. Eu acho que ele vai englobar perfis técnicos e políticos. Só técnico não funciona”, concluiu Ezequiel, se referindo ao staff de Taques, formado majoritariamente por técnicos que enfrentam dificuldades para contornar crises.

O PP teve seu espaço no governo Taques enquanto o vice-governador Carlos Fávaro estava no partido. Após a migração para o PSD, a sigla ficou sem possibilidade de influenciar a administração do Estado já que não indicou nenhum integrante do primeiro escalão.