Desafio será atrair novas indústrias, diz secretário de Desenvolvimento

Ademir Jr Secretário Daniel Brolese quer fomentar indústrias

Prestes a assumir o comando da nova secretaria de Desenvolvimento de Sinop (junção das pastas de Agricultura e Industria, Comércio, Mineração e Turismo), o empresário Daniel Brolese acredita que um dos maiores desafios para o próximo ano será fomentar a vinda de novas indústrias ao município. Outro ponto destacado por ele é a necessidade de capacitação do pequeno e médio produtor.

“Temos que buscar essas novas iniciativas pela crise que vivemos. Conversei muito com a prefeita Rosana Martinelli quando recebi o convite para assumir a pasta, e vejo com tranquilidade esse desafio, porque Sinop é um município que se destaca no Estado e país pelo crescimento. O maior desafio vai ser atrair mais indústrias”, avalia ao .

Na agricultura, Brolese acredita que há necessidade de se investir na assistência técnica e profissionalização do pequeno e médio produtor, para futuramente se trabalhar para instalação em Sinop de uma central de abastecimento para toda a região Norte. “Muito já foi feito, mas tem muito a fazer. São 35 municípios no entorno de Sinop e segue até o Sul do Pará. Por que não pensar em colocar uma central de abastecimento do Norte do Estado? Já cabe e tem condições de ser instalada, até pelo consumo. Mas para alcançar essa meta temos que melhorar as condições do pequeno e médio produtor”.

Outro setor que o secretário pretende fomentar a partir do próximo ano é o turismo. Para Brolese, a área ficou “adormecida” em Sinop e pode ser uma alternativa para geração de emprego. Assim que assumir a pasta, em janeiro, ele também pretende se reunir com entidades, como CDL e Associação Comercial, para discutir alternativas de geração de emprego e renda, bem como atrair indústrias ao município. “Um setor vai beneficiar os outros”.

Fusão das pastas

Dentre as mudanças anunciadas pela prefeita diplomada de Sinop, Rosana Martinelli (PR), a fusão das atuais secretarias de Industria, Comércio, Mineração e Turismo com a pasta de Agricultura foi uma das primeiras. A medida foi adotada pela republicana, após levantamento feito pela equipe de transição, uma vez que as pastas têm orçamento reduzido. Conforme a LOA 2017, para Agricultura a receita estimada é de R$ 3,2 milhões, e Indústria e Comércio R$ 2,2 milhões.