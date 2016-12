Diplomado prefeito, Noboru afirma que maior desafio será na Saúde

Assessoria Cerca de 400 pessoas participaram da diplomação na Associação Comercial e Empresarial de Colíder

O empresário e pecuarista de Colíder Noboru Tomiyoshi (PSD) foi um dos primeiros prefeitos do Norte do Estado a ser diplomado pela Justiça Eleitoral. Ele recebeu o "aval" das mãos do juiz eleitoral Walter Tomás da Costa na noite dessa segunda (05) e acredita que um dos principais desafios para o próximo ano será a Saúde.

“Tem um problema grave de Colíder, a questão da Saúde que é uma coisa imediata, mas entendo que não é de forma isolada. Temos problemas no Hospital Regional que compete ao Estado e nos PSFs que competem ao município. Tem que haver integração e soma com serviço do Estado e do Município. Não vai resolver isoladamente”, considerou Noboru.

Aproximadamente 400 pessoas participaram da diplomação, que foi realizada no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Colíder (ACIC). Questionado sobre o processo de transição, o prefeito eleito disse que o levantamento tem sido feito de forma gradativa e harmônica.

Segundo Noboru, o objetivo é evitar qualquer tipo de confronto com a gestão do atual prefeito Nilson Santos (PSDB). Após as eleições, os dois já se reuniram pelo menos duas vezes para discutir as mudanças na gestão.

Sobre o secretariado, Noboru disse que a definição dos nomes deve passar por pelo menos três pontos. O primeiro é discutir com as entidades e servidores ligados a cada setor. Na Educação, por exemplo, o próximo gestor deve ser escolhido em consenso com professores, coordenadores e sindicato.

Perfil secretariado

Além disso, parte do secretariado deve ter perfil técnico e ser do quadro de servidores efetivos, uma vez que, conforme Noboru, alia experiência de outras gestões e desonera a folha. E o terceiro ponto é o perfil político. “A gente quer fazer integração entre a parte técnica e questão política, mas é política e não politicagem”. A previsão é de que o prefeito eleito conclua a definição do secretariado até o próximo dia 20.

Noboru foi eleito com 52% dos votos válidos e disputou o comando do município contra Luiz Salgueiro (DEM), que ficou em segundo lugar com 28,8%, e Luciene Dimuriez (PMDB), que conseguiu 19,1%.