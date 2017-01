Disputa pela Sema fica acirrada entre PSD e PSB; PSDB entra na disputa

O PSDB, partido do governador Pedro Taques, também entrou na briga pela vaga na secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), que pode ser deixada pelo vice-governador Carlos Fávaro (PSD), em março. O presidente estadual da sigla, deputado federal Nilson Leitão, disse que o grupo vai começar a discutir nomes ao cargo. Também estão na disputa o próprio PSD e o PSB.

“Acho importante o governador Pedro Taques colocar pessoas que tenha competência para substituir o vice-governador, caso ele venha sair. O PSDB vai discutir sim cargo na Sema. Não tenha dúvida disso. E talvez indicar alguém aliado ao partido, mas que seja alguém a altura que possa de fato corresponder com as necessidades”, disse em entrevista à rádio Capital FM.

A Sema é a pasta mais disputada até o momento por partidos, como o PSB e PSD. As legendas, nos bastidores, promovem articulações para conquistarem mais espaço no governo. A possível saída de Fávaro do posto movimenta ainda mais as conversas.

Gilberto Leite/Rdnews Deputado Gilmar Fabris defende que a secretaria de Meio Ambiente continue no comando do PSD

Depois da declaração do presidente regional do PSB, deputado federal Fábio Garcia, de que o partido vai indicar um novo nome para o comando da pasta do Meio Ambiente, o deputado Gilmar Fabris, líder do PSD na Assembleia, disparou que Fávaro só deixa a Sema se ele quiser.

“O vice-governador disse que até março a secretaria estará em ordem. Ele tem feito um excelente trabalho à frente da Sema e não vemos motivos para o governador tirá-lo de lá”, disse.

Segundo Fabris, a bancada do PSD se reuniu com Fávaro, e manifestou pela permanência do vice-governador no posto. “Nossa bancada é a maior da Assembleia, contando com seis deputados, e já dissemos a ele que deve continuar na Sema. Fávaro só vai sair se quiser”, ressaltou.

Fábio Garcia teria dito que Pedro Taques firmou compromisso com o PSB no ano passado. "Por cordialidade, Fávaro pode até ter manifestado que a secretaria está à disposição, mas os membros do PSD entendem que a pasta deve ficar com o partido, mesmo que o atual secretário decida deixar a secretaria”, disse. Fabris.

Nesse imbróglio, Leitão acredita que não existe ciumeira entre PSB e PSD na corrida por espaços no staff de Taques, tendo em vista que os partidos são aliados, mas assesta: "Escolha-se nomes que deem conta do recado". O tucano deve se reunir com Taques nas próxima semana.

“Não precisa ter esse ciúme. Quem não tem competência não se estabelece. Essa estrutura para frente, para 2018, para 2020, isso vem ao seu tempo. O importante é o governo dar certo. Se o governo não for bem, nenhum partido vai bem e o grupo acaba indo mal”, avalia Leitão.

Sema

Carlos Fávaro assumiu a pasta em março do ano passado depois que promotora Ana Luiza Peterlini deixou o cargo em cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que proibe membros do Ministério Público, incluindo procuradores e promotores de Justiça, de ocuparem cargos fora da instituição, com exceção do magistério.