Dívida herdada por Emanuel chega a R$ 65 mi e deve crescer após balanço

As dívidas da Prefeitura de Cuiabá, herdadas da gestão anterior pelo prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), já totalizam R$ 65 milhões. O valor foi confirmado pelo secretário municipal de Comunicação, Bebeto Amador. Segundo Bebeto, o montante da dívida pode aumentar. Isso porque o Executivo ainda está fazendo balanço do déficit e o resultado deve ser divulgado pela Prefeitura de Cuiabá após 31 de março.

Diante da situação, a Prefeitura de Cuiabá reafirma as medidas já anunciadas para cortar gastos. Entre as ações, estão a não convocação de aprovados em concursos públicos e a não realização de novos investimentos. Além disso, o número de comissionados deve ser reduzido pela metade.

tentou sem sucesso contato com o ex-prefeito Mauro Mendes (PSB). Entretanto, no último dia do mandato, o socialista anunciou que deixara a Prefeitura com R$ 98 milhões em caixa. Quando assumiu a Prefeitura em 2012, Mauro Mendes herdou dívida de R$ 195 milhões. O ex-gestor recebeu o cargo de Chico Galindo (PTB).

Obras Inacabadas

Outra problema enfrentado por Emanuel Pinheiro são as obras inacabadas. O levantamento, em fase inicial, já indica que existem mais de 50 nesta situação atingindo as áreas da Saúde, Educação, Serviços Urbanos, Cultura e Mobilidade Urbana. Por isso, no primeiro dia do mandato, o prefeito decretou que nenhuma obra nova será iniciada até a conclusão das que estão inacabadas.