Divulgação de lista é estopim de crise e Binotti expulsa vice da Prefeitura

Prefeito Binotti, em nota divulgada nesta 6ª, "destitui" vice Sílvio Favero e avisa que ele não dará expediente na Prefeitura

Com apenas 27 dias de gestão, o prefeito de Lucas do Rio Verde Luiz Binotti (PSD) e o vice Sílvio Favero (DEM) já romperam politicamente. A relação entre os dois azedou a ponto de o site publicar nota oficial anunciando que o democrata não exercerá nenhum cargo ou função na administração municipal nem cumprirá expediente na Prefeitura.

No comunicado, Binotti ainda informa que Favero atuará somente no âmbito da missão legal de substituí-lo quando convocado. Além disso, pontua que a decisão foi tomada após ouvir as principais lideranças do seu grupo político.

O estopim da ruptura com Binotti foi a divulgação pelo vice-prefeito da lista de cadastros pré-selecionados pelo Conselho Municipal de Habitação, em 12 de dezembro de 2016, para o programa Minha Casa, Minha Vida Faixa I, realizado pela equipe da gestão anterior. A atitude desagradou o prefeito, que decidiu excluir Favero do cotidiano da administração de Lucas do Rio Verde.

Pouco antes da publicação da nota que oficializou sua exclusão da administração de Binotti, Favero concedeu entrevista coletiva via Facebook na qual reafirmou o seu posicionamento

No Facebook, Favero alegou ter divulgado a lista para que a sociedade ajude a analisar e fiscalizar os cadastros pré-contemplados com objetivo de evitar injustiças com pessoas que realmente precisam de moradia. O vice-prefeito também ressaltou que pretende evitar o oportunismo político como o critério de seleção.

“Peço que denunciem qualquer indício de irregularidade no processo final de seleção. Chega de injustiça com os cidadãos de bem e honestos que pagam seus impostos em dias, trabalham dia e noite para sustentar e educar os seus filhos e são passados para trás pelos políticos aproveitadores’, postou Favero.

Mais denúncias

Pouco antes da publicação da nota que oficializou sua exclusão da administração municipal, Favero concedeu entrevista coletiva na qual reafirmou seu posicionamento. “Não tenho medo, não vou me calar. Continuarei usando o Facebook para fazer denúncias”, concluiu o vice-prefeito.