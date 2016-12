Djalma, vereador, professora Mabel e Nestor são escalados por Emanuel

O prefeito diplomado de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), acaba de anunciar mais cinco secretários, por meio de publicação na página do Facebook, nesta sexta (26). Com isso sobe para 13 o número de “escolhidos” e restam ainda cinco nomes. Entre os anunciados hoje está o vereador eleito Vinicyus Correa Hugueney (PP) para assumir a pasta do Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Ele é filho do falecido vereador Clovito Hugueney.

Emanuel escolheu o defensor público-geral Djalma Sabo Mendes, que está deixando o comando da Defensoria Pública, para assumir a secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. O peemedebista ressalta que esta foi uma escolha pessoal.

Mário Okamura Prefeito diplomado Emanuel Pinheiro, anuncia mais 5 nomes do secretariado, restante apenas 5 para completar a equipe

Para a pasta de Educação (SME), o prefeito diplomado definiu a professora Mabel Strobel Moreira da Silva. Como procurador-geral do município convidou o advogado Nestor Fidélis, que atuou como assessor jurídico de Emanuel durante a campanha. Por fim, escolheu Marcus Antônio de Souza Brito para integrar a equipe de governo na função de controlador geral.

Já foram definidos os secretários de Governo, Fazenda, Gestão, Comunicação, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Obras, Assistência Social e Mobilidade Urbana. Entre as que seguem sem titulares estão Saúde e Educação, que têm os maiores orçamentos.

No começo da semana, o peemedebista revelou que Antenor Figueiredo vai comandar a secretaria de Mobilidade Urbana. Ele foi secretário de Trânsito e Transporte Urbano do prefeito Mauro Mendes (PSB), de janeiro de 2013 a dezembro de 2014. Deixou a pasta após reforma administrativa da gestão socialista. Ele foi responsável pela primeira etapa da implementação dos radares na cidade. O então secretário de Mauro foi substituído pelo adjunto, à época, Thiago França.

Já Vandelúrcio Rodrigues da Silva, assumirá a secretaria de Obras. Ele é engenheiro civil, formado pela UFMT, tem experiência na área nos setores público e privado. Singlair Musis, natural de Rondonópolis, reside em Cuiabá desde os seis meses, vai chefiar a pasta de Assistência Social. Musis é vice-presidente estadual do PMDB Mulher, e atuou como coordenadora de creches na Prefeitura de Cuiabá de 89 a 92, além de ter experiência nas áreas de relações públicas e de recursos humanos.

Nos últimos dias, Emanuel também havia revelado que o empresário Rafael Oliveira Cotrim Dias assumirá a pasta de Gestão, enquanto que Carlos Roberto da Costa, o Nezinho, comandará a secretaria de Governo. Já a Fazenda ficará sob o economista Antônio Roberto Possas de Carvalho, o Beto, que atualmente integra a equipe de transição.

Os primeiros a serem divulgados foram o engenheiro civil Juarez Samaniego, no Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, e o jornalista José Roberto Amador, na Comunicação Social, que será desvinculada da pasta de Governo.

Entre outros da equipe que devem ser anunciados publicamente por Emanuel está o administrador de empresas Júnior Macagnam, o Vitamina, coordenador do movimento Vem Pra Rua e organizador, em Cuiabá, das manifestações pró-impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT).

Cotado para a Saúde

Daoud Mohd Khamis Jaber Abdallah, secretário-adjunto de Saúde de Cuiabá, é cotado para assumir o comando da pasta na gestão do peemedebista, que será empossado no próximo dia 1º de janeiro. Emanuel tem guardado a sete chaves o nome dos “escolhidos” para compor o secretariado.

Adjunto de Mauro está cotado para assumir Saúde na gestão de Emanuel

Perfis

O vereador diplomado Vinicyus Correa Hugueney (PP), de 26 anos, já atuou na pasta de Desenvolvimento Econômico, em 2015, como secretário-adjunto. Disputou a primeira eleição neste ano e foi eleito com 3.576 votos. De acordo com Emanuel, a indicação do vereador diplomado tem o respaldo do Partido Progressista, além do deputado federal Ezequiel Fonseca, do secretário nacional de Agricultura, Neri Geller, e do ministro Blairo Maggi.

Mabel Strobel Moreira da Silva é filiada ao PSC. Ela já atuou na pasta de Educação como assessora pedagógica e diretora de ensino e pesquisa. Foi superintendente da Seduc e secretária de Educação em Chapada dos Guimarães e em Barão de Melgaço. Conforme o peemedebista, Mabel é pedagoga, mestre em Filosofia na Educação, doutoranda em Gestão Pública e Ciências da Educação, com aperfeiçoamento em Inovação Educacional (Portugal), Filosofia na Educação (EUA) e em Ciências da Educação e Políticas Públicas (Argentina).

Iara Rezende Djalma Mendes deixará Defensoria Pública e logo assumirá pasta de Habitação

Na escolha de Djalma para comandar a Habitação e Regularização Fundiária, Emanuel usou como base a parceria com defensor para resolver várias situações pendentes de regularização fundiária na Baixada Cuiabana. Djalma também atuou no Governo Silval Barbosa (PMDB), como secretário da extinta pasta Extraordinária de Apoio Institucional às Ações da Agecopa e PAC.

“Djalma é cuiabano, formado em Direito, defensor público concursado desde 1999, exerceu por três vezes o cargo de defensor público-geral. Sua experiência na área será fundamental para atuarmos com firmeza na resolução de um problema crônico da nossa cidade”, destacou Emanuel no Facebook.

Nestor Fidélis no posto de procurador-geral não era nenhuma novidade, tendo em vista que foi coordenador jurídico durante a campanha eleitoral do peemedebista. “É uma indicação pessoal. Nestor é paulistano, mas reside em Cuiabá desde 1983. Aqui se formou e constituiu família”, diz o prefeito diplomado.

Nestor também foi coordenador jurídico por 10 anos na Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM) e já advogou para vários municípios e prefeitos. O advogado Marcus Antônio de Souza Brito também foi escolha pessoal de Emanuel. Ele vai integrar a equipe de governo na função de Controlador Geral do Município, uma pasta, que segundo o peemedebista, vai trabalhar o combate à corrupção. Inicialmente vai atuar dentro da própria gestão pelo sistema de controle interno da CGM.