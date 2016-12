Do PMDB de Temer, gestor de Sinop avalia que PEC do Teto é retrocesso

. Prefeito de Sinop, Juarez Contas, é contra a PEC que estabelece teto de gastos

O Senado vota hoje, em segundo turno, a emenda à Constituição, conhecida como PEC 55 (ou 241, na Câmara), que limita durante 20 anos o crescimento da despesa federal com relação à taxa de inflação do ano anterior. Para o prefeito de Sinop, Juarez Costa, que integra o mesmo PMDB do presidente Michel Temer, a matéria é a “PEC da Morte”.

“Sou do PMDB e não sou obrigado a concordar, porque vai retroagir na educação, na saúde, que está um caos, e na assistência social”, afirmou o peemedebista, durante entrevista ao programa Sinop no Ar, da TV Capital (Record).

A matéria tem sido alvo de grande discussão em todo o Brasil, pois, segundo o governo federal, é uma medida para colocar em ordem as contas públicas, porém, há uma considerável oposição à justificativa.

“Vamos passar por momentos difíceis, pois com a aprovação da PEC 55, o Brasil vai ter um retrocesso muito grande”, considerou Juarez.

Teto de Gastos

De acordo com o texto aprovado, a partir de 2018 e pelos próximos 20 anos, os gastos federais só poderão aumentar de acordo com a inflação acumulada conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O novo regime fiscal valerá para os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e para todos os órgãos e poderes da República. Dentro de um mesmo poder, haverá limites por órgão. Existirão, por exemplo, limites individualizados para tribunais, Conselho Nacional de Justiça, Senado, Câmara, Tribunal de Contas da União (TCU), Ministério Público da União, Conselho Nacional do Ministério Público e Defensoria Pública da União.

O órgão que desrespeitar seu teto ficará impedido de, no ano seguinte, dar aumento salarial, contratar pessoal, criar novas despesas ou conceder incentivos fiscais, no caso do Executivo.

A partir do décimo ano, o presidente da República poderá rever o critério uma vez a cada mandato presidencial, enviando um projeto de lei complementar ao Congresso Nacional.

A inflação a ser considerada para o cálculo dos gastos será a medida nos últimos 12 meses, até junho do ano anterior. Assim, em 2018, por exemplo, a inflação usada será a medida entre julho de 2016 e junho de 2017.

Para o primeiro ano de vigência da PEC, que é 2017, o teto será definido com base na despesa primária paga em 2016 (incluídos os restos a pagar), com a correção de 7,2%, que é a inflação prevista para este ano.