Duplicação da Filinto Müller beneficia 50 mil moradores, diz governador

Gilberto Leite Prefeita reeleita de Várzea Grande, Lucimar Campos, e o governador Pedro Taques, no lançamento da duplicação da avenida Filinto Muller; ex-senador Jayme Campos e deputados presentes à solenidade

O governador Pedro Taques (PSDB) e a prefeita reeleita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM) lançaram nesta sexta (02) as obras de duplicação da avenida Filinto Muller, em Várzea Grande. O contrato, no valor de R$ 23 milhões já foi assinado com a Construtora Nhambiquara Ltda, vencedora da licitação. Na solenidade de lançamento, acompanhado pelos secretários de Cidades, Wilson Santos (PSDB), deputados, ex-senador Jayme Campos e o presidente do Tribunal de Contas (TCE), conselheiro Antonio Joaquim, Taques relembrou que a duplicação da Filinto Muller era um compromisso feito com a população varzea-grandense durante a campanha eleitoral. "A obra vai beneficiar entre 40 mil e 50 mil moradores de 40 bairros de Várzea Grande. Vai significar desenvolvimento para a região. Quando assumimos um compromisso, temos que saldá-lo", disse.

A obra totaliza 10 quilômetros entre duplicação e pavimentação de acessos a diversos bairros, com utilização de recursos modernos em urbanização viária. Lucimar destaca que, além da duplicação, serão construídos também ciclo faixa, pista da caminhada, iluminação em LED, canteiro central e calçamentos.

Com a obra, a administração municipal pretende impedir que uma nova parte da cidade de Várzea Grande, o Grande São Mateus, seja seccionado como aconteceu com o Aeroporto Marechal Rondon, em relação ao Grande Cristo Rei.

Segundo o empresário Rômulo César Botelho, sócio-administrador da Nhambiquara, a construtora está pronta para iniciar as obras que tem uma estimativa de dois anos para serem concluídas. “Em tempos de crise econômica é preciso muita determinação e empenho para se lançar uma obra de grande envergadura como é a duplicação da Av. Filinto Müller que segundo estimativas deverão beneficiar direta ou indiretamente cerca de 60 mil pessoas que circulam pelos diversos bairros e regiões de Várzea Grande”, explicou.

Lucimar Campos assegurou que trabalha concomitante a essa nova obra com outros órgãos da administração municipal para que a Av. Filinto Müller se torne um novo corredor comercial da Cidade Industrial, fomentando assim o desenvolvimento, gerando emprego e renda e promovendo o crescimento como um todo. “Acredito que entre as obras e a instalação de novos comércios e indústrias teremos mais de 3 mil empregos diretos e outros seis mil indiretos, pois ao longo desta nova via se instalarão novos negócios que apostam no crescimento e desenvolvimento de Várzea Grande”, frisou a prefeita de Várzea Grande. (Com Assessoria)