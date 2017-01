Eleição à presidência da Câmara tem tumulto; prefeito segue indefinido

TRE Inês da Saúde recebeu 5 votos

A situação para o novo sucessor a prefeito em Mirassol D'Oeste virou tumulto e até agora não sabe-se ainda quem vai conduzir a prefeitura. Na eleição da Mesa Diretora da Câmara, que começou na manhã desta segunda (2), foi mudado o Regimento Interno para que houvesse votação aberta, mas ainda assim com preenchimento e voto em cédula.

Na votação aberta a vereadora Marinez Campos, a Inês da Saúde (PTB), aliada do prefeito indeferido Elias Leal (PSD), saiu vencedora para presidência do Parlamento. No entanto, na contagem da cédula, três delas estavam em branco, configurando voto nulo.

Diante disso, houve empate e nessa situação assumiria a presidência o vereador mais velho, que é justamente o candidato adversário à chapa, vereador Odari José Colombo, o Dario da Farmácia (PSDB), oposição do prefeito. Com o imbróglio, a sessão foi suspensa e só volta às 17h.

O novo presidente da Câmara assume a prefeitura devido ao indeferimento do registro do candidato mais votado Elias Leal, que aguarda julgamento de recurso no TSE. Elias buscava a reeleição. O presidente do Legislativo fica no posto até que o imbróglio seja julgado e, caso Elias permaneça indeferido, haverá nova eleição na cidade.

Para Elias, é lamentável a condução do processo por Euclides Paixão (PP), que presidiu a sessão. O advogado, Valdinei Salgueiro, diz que o problema da cédula é um vício formal e que não deveria implicar no resultado da eleição, já que houve voto aberto. Afirma que o problema na cédula não prevê nulidade do processo do pleito. Elias diz ainda esperar que até o dia 31 o TSE tenha julgado ou recurso para saber se haverá ou não nova eleição.

Inês, que é aliada do prefeito, concorreu contra a chapa encabeçada pelo vereador de oposição a Elias, Dario da Farmácia, e ganhou por 5 votos a 4 na votação aberta.

Compõem a Mesa, além de Inês, o vereador Ronaldo Jardim dos Santos, o Ronaldo da Ambulância (PRB), vice-presidente; Marli Andromede Ferreira, a Marlizinha da Educação (PSD), primeira secretária; e Elias Lopes, o Pelé Cabeleireiro (PSD), segundo secretário.

Candidato à reeleição, Elias foi o mais votado, no entanto, foi indeferido e está com recurso. O social-democrata recebeu 7.830 votos, o que representa, segundo o TRE, 56,13%, por isso, se não reverter a situação, haverá novo pleito.