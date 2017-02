Em 2 anos, Taques faz 24 mudanças na equipe e reforça o perfil político

Mario Okamura 47 titulares passaram pelas 24 secretarias de Estado na Gestão Pedro Taques, sendo que sete pastas tiveram três trocas

Com dois anos e um mês de mandato, o governador Pedro Taques (PSDB) já realizou 24 mudanças no secretariado desde a posse em 1º de janeiro de 2015. Os ajustes se deram por questões pessoais, crise institucional e, agora, abertura política a partidos que o ajudaram a se eleger em 2014.

Atualmente, cinco pastas são consideradas cotas partidárias, concentradas pelo PSDB, PSD e PSB. Fazem parte dessa lista o secretário de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária Suelme Evangelista; os deputados estaduais licenciados Wilson Santos (PSDB) e Max Russi (PSB) que ocupam Cidades, e Trabalho e Assistência Social, respectivamente; o vice-governador Carlos Fávaro (PSD) que é titular do Meio Ambiente.As nomeações de Wilson e Max não serviram apenas para contentar os partidos. Também fortaleceram a interlocução política do Executivo, que já foi alvo de reclamações de parlamentares e prefeitos.

No entanto, Taques costuma dizer Suelme foi nomeado no início da gestão por escolha pessoal, sem interferência partidária. Além disso, afirma que por se tratar do vice-governador, a permanência de Fávaro na Sema também está acima dos arranjos políticos.

A última cota partidária, pelo menos por enquanto, foi preenchida ontem (6) com a nomeação do ex-vereador por Cuiabá Domingos Sávio (PSD) na secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação no lugar de Luzia Trovo.

Conforme levantamento feito por , que não considerou mudanças nas autarquias e empresas mistas, a maior parte dos secretários ainda é considerada técnica. Neste escopo, há também os que integram a cota pessoal do governador, dentre eles, o primo Paulo Taques (Casa Civil), Julio Modesto (Gestão), Marco Marrafon (Educação), José Arlindo (Gabinete Governo) e Jean Campos (Assuntos Estratégicos). Os três últimos já atuavam com Taques quando era senador.

Dos que assumiram juntamente com o chefe do Executivo, seis seguem como “intocáveis” em suas pastas. Figuram nessa lista Suelme, Modesto, Ciro Gonçalves (Controladoria), Leandro Carvalho (Cultura), Marcelo Duarte (Infraestrutura e Logística) e José Arlindo.

Já Marrafon, Gustavo Oliveira, Jean Campos e o coronel Antonio Siqueira permanecem na equipe, no entanto, passaram por outras secretarias. O atual titular da Seduc, por exemplo, começou como secretário de Planejamento, antes de assumir a Educação. Jean era chefe do Gabinete de Comunicação (Gcom) e Siqueira respondia pela Casa Militar e depois assumiu a pasta de Justiça e Direitos Humanos que era comandada pelo defensor público Márcio Dorileo.

Jean Campos foi substituído no Gcom pelo também jornalista Kleber Lima, egresso da equipe do ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB). O procurador-geral do Estado Rogério Gallo, que substitui Patrick Ayala, também veio do staff do socialista e aliado de Taques desde 2010.

As pastas que mais sofreram alterações foram Saúde, Segurança Pública, Educação, Assuntos Estratégicos, Planejamento, Fazenda e Casa Militar. Por cada uma passaram três gestores. Ao todo, nas 24 secretarias, estão e/ou passaram pela Gestão Taques 47 titulares, o que representa ao longo da gestão quase duas trocas por mês.

José Medeiros Governador Pedro Taques abre espaço para os partidos políticos no segundo ano do mandato

Diante das alterações, o governador reserva espaço no staff para aqueles considerados “coringas”, como o exemplo de José Arlindo que assumiu a Seduc interinamente quando Permínio Pinto (PSDB) deixou a pasta após o escândalo de pagamento de propina vir à tona.

Nesse período, Arlindo foi “tampão” também enquanto era feito a reorganização do secretariado. Ele é “homem de confiança” do governador e acompanha Taques desde o Ministério Público Federal (MPF). Também estão na mesma condição Gustavo Oliveira, Jean Campos e o coronel Siqueira.

Brigas

As acomodações de partidos no Governo chegou a ser alvo de briga depois que o PSD reivindicava a manutenção da Sema pelos social-democratas. Por outro lado, o PSB argumentava que Taques havia feito acordo para que a pasta fosse cedida aos socialistas.

Depois de troca de farpas, a manutenção do vice-governador na Sema, a inclusão de Domingos Sávio e a manutenção de Suelme no Governo os ânimos se acalmaram.

Suelme chegou a ficar “ameaçado” em razão do convite do governador ao secretário de Políticas Agrícola do Mapa, Neri Geller (PP), para assumir a Agricultura Familiar e Regularização Fundiária. Entretanto, houve negativa por parte de Neri e os progressistas não devem assumir cargos na gestão.