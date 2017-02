Em audiência com prefeito, Taques promete liberar Serra e Beira Rio

Assessoria Prefeito de Barra do Garças Roberto Farias e alguns vereadores em audiência com governador

O prefeito de Barra do Garças, Roberto Farias (PMDB), do governador Pedro Taques (PSDB) a retomada das obras da avenida Beira-Rio, paralisadas no ano passado por determinação do Tribunal de Contas (TCE). Além da Beira-Rio, o peemedebista protocolou uma série de pedidos ao governador.

Das outras reinvindicações do prefeito, o governador prometeu ao prefeito, na quinta (16), durante encontro, agilizar um novo processo de licitação para à avenida Beira-Rio; a liberação do Parque da Serra Azul para antes da Semana Santa, quando ocorre a tradicional subida de milhares de fiéis ao morro do Cristo, em 14 de abril; a implantação de uma Escola Militar no prédio da extinta Escola Dom Bosco; determinou a implantação do Pró-Família e garantiu a ida da Caravana da Transformação para os meses de novembro ou dezembro.

O prefeito pediu, mas não obteve resposta sobre implantação de uma unidade do Ganha Tempo na cidade e apoio de Taques para a conclusão de 1,5 mil casas do Programa Minha Casa Minha Vida, paralisadas desde o final de 2015.

"O governador foi sensível aos nossos pedidos e em breve esses benefícios que reivindicamos chegarão à Barra do Garças. Uma ótima notícia será a implantação da Escola Militar e a liberação do Programa Pró-Família que vai beneficiar mais de 800 famílias em estado de vulnerabilidade", destacou Beto.

A audiência do governador e do prefeito de Barra do Garças foi acompanhada pelos secretários Wilson Santos (Cidades), Max Russi (Emprego e Assistência Social), Luiz Carlos Nigro (Adjunto de Turismo) e vereadores da cidade.