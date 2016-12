Em balanço, secretário destaca obras em escolas e valorização do servidor

Divulgação Uma das escolas que passaram por reforma em Barra do Garças neste ano

Em 2016, a educação teve avanços significativos em Barra do Garças. A avaliação é do secretário Albérico Rocha Lima, que ocupa o cargo há dois anos e sete meses. Segundo ele, o ano foi de investimentos em obras físicas e valorização dos servidores do setor.

Conforme o secretário, todas as escolas da rede municipal passaram por reformas e aquisição de mobiliários; foi iniciada a construção de mais duas creches, nos bairros Solar Ville e Nova Barra, e aquisição de novos ônibus para atender a clientela de 613 alunos em 25 linhas do transporte escolar.

“Embora as obras físicas sejam importantes, entre os avanços, posso citar a valorização dos servidores com a concessão de 84 licenças prêmios; 68 elevações de classe; 327 elevações de nível; e 15 enquadramentos. Desde 2013, o número de licenças chega a 313, elevações de classe, 97, e de nível, 507, além do pagamento do piso salarial aos professores”, avalia o secretário. O piso foi de R$ 1,9 mil para R$ 2,1 mil, este ano.

Albérico Rocha lembra ainda que neste ano a prefeitura investiu na construção de quatro escolas indígenas e na reconstrução de duas escolas que ameaçavam desabar sobre os alunos. “Algumas escolas estavam em situação de risco e não comportavam mais simples reformas. O prefeito Roberto Farias resolveu reconstruí-las e levar também novas salas de aula às comunidades indígenas”, destacou.

Merenda escolar

Além da reforma e construção de escolas e creches, outra preocupação da secretaria de Educação é com a merenda escolar. Durante o ano de 2016, os alunos receberam cinco refeições diárias com acompanhamento nutricional. “Por recomendação do prefeito, mudamos completamente com o cardápio, servindo uma merenda de qualidade aos nossos alunos”, disse Albérico.

Albérico assumiu a pasta depois que a ex-secretária Fátima Resende deixou o posto por discordar da política salarial para os professores da rede municipal.