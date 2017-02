Em Brasília, Taques cobra liberação de R$ 500 mi em emendas para MT

Maria Anffe Governador Pedro Taques pediu celeridade na inclusão de 4 aeroportos no Plano de Desestatização

Em Brasília, o governador Pedro Taques (PSDB) cobrou do ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy, um levantamento das emendas que o Estado tem a receber correspondentes aos anos de 2012 a 2016. Conforme o tucano, a estimativa é de que Mato Grosso tenha cerca de R$ 500 milhões em emendas a receber.

Ainda segundo o governador, a maior parte das emendas deste período foram alocadas para a Saúde, por isso, a necessidade de cobrança incisiva ao Governo Federal.

No levantamento das emendas que devem ser pagas a Mato Grosso, Taques pediu que seja encaminhada toda a programação de quitação dos valores.

O chefe do Executivo lembra, ainda, que as emendas dos parlamentares para a área de Saúde são impositivas, ou seja, precisam ser pagas pelo Governo Federal. O governador destaca ainda que os recursos aliviariam os problemas enfrentados na área que sofreu em 2016 com a queda de repasses da União.

Aeroportos

Além de tratar das emendas, o governador ainda pediu celeridade na inclusão dos aeroportos de Alta Floresta, Barra do Garças, Rondonópolis e Sinop no Plano Nacional de Desestatização (PND). Até o momento, o Aeroporto Marechal Rondon, de Várzea Grande, foi o único incluído no programa do Governo Federal.

Taques já havia tratado da questão com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha e o vice-governador Carlos Fávaro também havia tratado do tema com a Secretaria da Aviação Civil, em dezembro de 2016. (Com Assessoria)