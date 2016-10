Em encontro com Percival, Pátio anuncia coordenador da transição

O prefeito eleito de Rondonópolis Zé Carlos do Pátio (Solidariedade) se reuniu com o prefeito Percival Muniz (PPS), nesta semana, para definir ações da passagem de uma gestão para a outra. No encontro, ainda ficou definido que o ex-secretário de Habitação, Paulo José, coordenará a equipe de transição enquanto outros técnicos e servidores efetivos da prefeitura que formarão a equipe serão anunciados nos próximos dias.

“Foi um secretário atuante. Trouxe vários projetos habitacionais e é extremamente técnico”, destacou Pátio ao justificar a escolha do coordenador da equipe de transição.

Faltando pouco menos de três meses para o término da atual gestão, os dois também buscaram alinhar ações para conseguir melhorias e recursos para Rondonópolis ainda neste ano. Sobre isso, Pátio disse que Percival se colocou à disposição para ajudar no que for preciso. “Com esse gesto podemos protocolar projetos e ganhar tempo”, completou.

Já sobre a escolha da equipe de governo, Pátio garantiu que só será divulgada a partir de 15 de dezembro.

Para a definição dos nomes, afirmou que em novembro deve se reunir com os representantes dos partidos da coligação Desenvolvimento Para Todos. Posteriormente reunirá com outras coligações para buscar um governo de coalizão. “A crise econômica fortalece mais do que nunca a unidade das forças políticas de Rondonópolis”, conclui.

Conciliação

Ao vencer Percival e Rogério Salles (PSDB), Pátio impôs derrota aos principais dirigentes políticos do Estado, como o governador Pedro Taques (PSDB), o vice Carlos Fávaro (PSD), o ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP), os três senadores, os oito deputados federais e a esmagadora maioria dos deputados estaduais, que apoiaram os candidatos adversários. Entretanto, ao contrário de 2008, quando tomou posse atacando o então prefeito Adilton Sachetti (PSB), neste ano resolveu adotar postura de conciliação.

Assim que foi eleito, Pátio viajou à Brasília para se reunir com a classe política de Mato Grosso como os senadores Wellington Fagundes (PR), José Medeiros (PSD), os deputados federais Fábio Garcia (PSB), Ezequiel Fonseca (PP), Adilton Sachetti (PSB), Valtenir Pereira (PMDB), Ságuas Morais (PT) além do presidente nacional do Incra Leonardo Góes (Solidariedade) e o presidente nacional do partido Solidariedade deputado federal Paulinho da Força.

“Nos encontros também. Buscamos articular emendas para nosso município e a ajuda na adesão de novos programas federais”, pontuou.

O prefeito eleito também visitou o gabinete do deputado Federal Carlos Bezerra (PMDB), mas devido a um desencontro de agenda a reunião não aconteceu.

Na próxima semana, Pátio deve voltar a Capital do país para se reunir com Blairo e os deputados federais Victório Galli (PSC) e Nilson Leitão (PSDB). (Com Assessoria)

Sachetti assume discurso conciliador e promete trabalho conjunto a Pátio