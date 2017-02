Em reunião com Taques, prefeito vai pedir calendário de repasse à Saúde

Amanhã o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro terá encontro com o governador Pedro Taques

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) se reúne com o governador Pedro Taques (PSDB), amanhã (23), às 17h, e a principal pauta da discussão será a situação da saúde na Capital. “Precisamos da parceria do governo. Estou incomodado com a desumanização da saúde de Cuiabá. Não vou aceitar e estou inconformado com o serviço prestado à população”, disse o prefeito nesta quarta, durante lançamento do Conecta Cuiabá.

Há significativo atraso no repasses dos valores ao setor, contudo o prefeito disse entender a situação de “vacas magras” do Executivo estadual, no ano passado. “É compreensível, mas agora queremos pedir ao governo uma nova programação de desembolso financeiro para que possamos avançar na humanização da saúde da Capital.”

Os atrasos chegam a R$ 50 milhões, conforme dados apontados pela secretária de Saúde, Elizeth de Araújo. Segundo a gestora, alguns programas estão sem aporte desde agosto do ano passado.

Novo Pronto-Socorro

Outro problema a ser tratado com o governador é o atraso na verba para construção do novo Pronto-Socorro de Cuiabá, cujas obras estão praticamente paralisadas. O peemedebista ressalta que a prefeitura fez desembolso para pagar uma medição (parte já realizada da obra) a fim de evitar que edificação pare. “Mas uma obra que já chegou a ter 600 homens trabalhando no período áureo, está hoje com 50 ou 60 homens”, reclama.

Apesar do quadro, o prefeito não acredita que a redução de funcionários na construção seja um boicote do governo à sua gestão, já que é de partido de oposição. “Acho que o que houve foi um problema de caixa, que houve com todos os estados brasileiros. Temos que compreender, pois o segundo semestre de 2016 não foi fácil para ninguém”, diz ressaltando que espera agora nova planilha para pagamento da obra.

Para a construção do Pronto-Socorro, o Estado repassaria R$ 50 milhões e a Prefeitura de Cuiabá R$ 35 milhões. O Estado até agora deu R$ 15 milhões e agora Emanuel quer saber de que forma o governo estadual vai conseguir desembolsar os outros R$ 35 milhões.

No entanto, o prefeito saliente que esse período de incertezas com a crise acabou encarecendo a obra, além de erros do projeto e adequações acabou subindo o preço em quase R$ 6 milhões, que, segundo ele, tende a ser pago pelo município.

O prefeito não é o primeiro a cobrar o Governo Taques devido aos problemas da saúde de Cuiabá. O senador Wellington Fagundes (PR) também fez críticas severas ao tucano durante evento da Comissão Especial de Obras Inacabadas, dizendo que pessoas estão morrendo por falta de decisão política na saúde.