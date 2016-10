Maria Anffe Governador Pedro Taques e equipe econômica apresentam situação financeira para setor produtivo

O governador Pedro Taques (PSDB) e a equipe econômica do governo apresentaram nesta quinta (13) a representantes do setor produtivo a atual situação financeira do Estado.

Diante da situação, projetaram que os próximos seis meses serão de grandes dificuldades para o Estado com a suspensão dos investimentos em infraestrutura.

Segundo o secretário estadual de Planejamento, Gustavo Oliveira, a crise econômica chegou com muita força ao Estado.

O gestor explica que, emergencialmente, Mato Grosso precisa assegurar que Saúde, Segurança e Educação não entrem em colapso por falta de recursos.

“Isso foi dividido hoje com representantes do setor produtivo do Estado. Talvez haja necessidade de reduzirmos um pouco as obras de infraestrutura neste período, visto que há uma dificuldade técnica de execução, e retomarmos mais à frente”, declarou Gustavo.

No entanto, Gustavo destacou que as obras mais importantes não sofrerão alteração em sua continuidade. Para definir as prioridades, o governo pretende ouvir o setor produtivo.

Gustavo ainda destaca que essa é uma medida de efeito imediato. Outras também estão sendo estudadas pelo Estado. Uma delas é a reforma tributária que conta com o trabalho da Fundação Getúlio Vargas. “Temos um entendimento de que se todo mundo pagar, todo mundo paga menos. Este projeto será encaminhado para a Assembleia até o fim do mês para apreciação da sociedade”, completou.

O secretário também lembrou que o Executivo trabalha na redução dos custos da máquina pública. A providências são adotadas para fazer frente à falta de repasses federais.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), Rui Prado (PSDB), afirmou que o governo pediu apoio para superar o momento de dificuldade, com medidas que alcancem o equilíbrio econômico. “Ainda não sabemos o alcance dessas medidas. A reunião de hoje foi para expor a situação”, pontuou.

Feriado

Na quarta (12), Taques reuniu a equipe no Palácio Paiaguás para debater sobre estratégias para o enfrentamento da crise econômica. Com o agravamento das dificuldades financeiras no país, que culminou na queda de arrecadação e na falta de repasses da União, muito Estados vêm encontrando graves dificuldades e sendo obrigados a realizar ações drásticas como corte de gastos e escalonamento dos salários dos servidores públicos.

Conforme Taques, para minimizar os efeitos destes problemas econômicos, o Estado tem realizado diversas estratégias desde 2015, como a redução de 25% do custeio da máquina pública. “Nós precisamos buscar novas medidas para economizar mais, cortar mais gastos, arrecadar mais, para que os serviços básicos sejam mantidos, assim como os salários dos servidores”, afirmou.

Nesta semana, Taques esteve em Brasília, reunido com outros governadores para discutir a situação com a Presidência da República e também com o Legislativo. O governador falou dos problemas do Estado e pediu a regularização dos repasses da União, como os recursos do Fundo de Auxilio da Exportação (FEX) estimados em aproximadamente R$ 400 milhões.

Ontem, o chefe do Executivo estadual realizou um balanço do encontro em Brasília com o secretariado e, em seguida, a equipe discutiu sobre as reformas tributária e administrativas, além de outras propostas para ampliar os recursos para as secretarias e manter os pagamentos dos salários dos servidores regularizados.

“Assim como as famílias, não podemos gastar mais do que arrecadamos. Também temos o objetivo de reduzir a complexidade do ICMS e de outros impostos, isto está sendo feito com debates, reuniões, junto com a Fundação Getúlio Vargas, com os deputados e com o cidadão contribuinte. Mas, mesmo desta forma, sou otimista e tenho certeza que vamos superar esta crise, que este é um momento que toda a sociedade brasileira está vivendo. Como diria o ditado do meu tempo:não existe remédio doce para doença grave”.

Entre as propostas debatidas na reunião está a Mensagem nº 40, de autoria do Executivo, que tramita na Assembleia, para a abertura de um crédito adicional suplementar, no âmbito da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2016, para a realização de investimentos na Saúde e demais áreas do Estado. A matéria deve ser votada nesta semana.

A reunião contou com a participação dos secretários José Arlindo (Gabinete de Governo), Jean Campos (Gabinete de Comunicação), Júlio Modesto (Gestão), Gustavo Oliveira (Planejamento), Seneri Paludo (Fazenda), Paulo Taques (Casa Civil), Ricardo Tomzcyk (Desenvolvimento Econômico), Márcio Dorilêo (Justiça e Direitos Humanos), Valdinei Arruda (Trabalho e Assistência Social), Luís Carlos Nigro (Turismo), Eduardo Chiletto (Cidades), o procurador Felipe da Rocha Florenço (Casa Civil) e do controlador Geral do Estado, Ciro Rodolpho (Controladoria Geral). (Com Assessoria)