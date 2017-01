Em visita a Taques, Jovair promete atenção aos municípios e Estados

O governador Pedro Taques (PSDB) se reuniu com o candidato à presidência da Câmara Federal, deputado Jovair Arantes (PTB-GO), que prometeu um Legislativo mais próximo dos municípios e dos Estados, caso seja eleito. O encontro foi realizado nesta quarta (11), no Palácio Paiaguás.

Taques, por sua vez, afirma que a reunião abordou os interesses dos municípios, como o pacto federativo. Como um dos líderes do PSDB, o governador disse que apesar de não estar envolvido no pleito, pode trabalhar para conseguir votos. “Não vou colocar minha colher de pau nesse angu, porque não voto. Mas tenho meus votinhos lá na Câmara”, diz o tucano.

Jovair declara que três dos oito deputados federais de Mato Grosso o apoiam, sendo Valtenir Pereira, Carlos Bezerra (ambos do PMDB) e Victório Galli (PSC). “Temos um número significativo de votos. Mas na política tem aquela máxima de não revelar os votos. Quero buscar todos”, explica o petebista.

Acerca das propostas, o deputado federal conta que o pacto federativo é uma das principais. Caso seja eleito, a Câmara tomará a frente das discussões sobre a crise dos municípios. “Temos que repensar de uma forma positiva. Vou dialogar com governadores, que reclamam que a Câmara pouco fez no processo de resolver problemas dos Estados”.

Jovair ficou conhecido nacionalmente após ser o relator do processo do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Emitiu parecer favorável, bem como votou pela cassação da petista. Além disso, o petebista era aliado de primeira hora do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que está preso pela Operação Lava-Jato.

Concorrem contra Jovair o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o deputado Rogério Rosso (PSD-DF), que presidiu a Comissão do Impeachement na Câmara.

Presença

Além de Jovair e Taques, estiveram presentes na reunião os deputados federais Victório Galli e Valternir Pereira; o ex-senador Osvaldo Sobrinho; e o presidente estadual do PTB, ex-prefeito de Cuiabá Chico Galindo.