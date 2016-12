Emanuel, 25 vereadores e mais 18 suplentes diplomados na 5ª veja lista

Mário Okamura Diplomação de Emanuel. Niuam, 25 vereadores eleitos ou reeleitos e 18 suplentes foi autorizada pelo juiz da 39ª Zona Eleitoral, Mário Kono ao assinar o Edital nº 89/2016, no qual comunica à sociedade a realização da cerimônia; cerimônia no Teatro Zulmira Canavarros

O prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB) e o vice-prefeito eleito Niuan Ribeiro (PTB) serão diplomados na próxima quinta (15), juntamente com os 25 vereadores eleitos e reeleitos. Outros 18 primeiros e segundos suplentes farão parte da cerimônia.

Ao todo, 45 agentes públicos serão diplomados pelo TRE, a partir das 20h, no teatro Zulmira Canavarros – anexo à Assembleia – com capacidade para 700 pessoas. Emanuel e Niuan terão direito a levar 14 convidados. Já os parlamentares eleitos apenas seis.

O roteiro ainda está sendo discutido, mas é de praxe que a presidente do TRE, Maria Helena Gargaglione Póvoas faça o uso da palavra, bem como o vice-presidente desembargador Luiz Ferreira. O governador Pedro Taques (PSDB), que ainda não confirmou presença, também terá o uso da palavra. Um representante dos eleitos também fará um breve discurso. O presidente da Assembleia Guilherme Maluf (PSDB) também estará presente.

A diplomação foi autorizada pelo juiz da 39ª Zona Eleitoral, Mário Kono ao assinar o Edital nº 89/2016, no qual comunica à sociedade a realização da cerimônia.

Assim como nos demais municípios, não serão diplomados: os candidatos que não tenham apresentado as contas de campanha; os de sexo masculino que não tenham comprovado a quitação com o serviço militar; e os que estejam com o registro de candidatura indeferido, ainda que sub judice. Na Capital, todos os eleitos e reeleitos estão aptos a serem diplomados.

Eleição

Emanuel foi eleito com 60,41% dos votos válidos, o que representa 157.877 eleitores, derrotando assim, o adversário Wilson Santos (PSDB) que obteve a preferência de 39,59% (103.483 votos).

Pelo lado do Legislativo, menos da metade dentre os vereadores são novidade, ou seja, a população de Cuiabá preferiu manter 15 dos 25 vereadores.

O salário recebido por cada um dos parlamentares é de R$ 15 mil mensais, mais uma verba indenizatória no mesmo valor, podendo ter aumento para ano que vem. O orçamento anual é de aproximadamente R$ 45 milhões, com duodécimo mensal de R$ 3,7 milhões.