Bárbara Sá Emanuel Pinheiro concede entrevista ao lado da esposa Márcia e do vice-prefeito Niuan Ribeiro

A diplomação, que acontece nesta quinta (15) no auditório Zulmira Canavarros, anexo à Assembleia, reúne cerca de 700 pessoas.

O prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB), minutos antes de ser diplomado, disse que vai focar primeiras ações, especialmente, no setor da educação, garantindo, por exemplo, que alunos retornem às aulas com tranquilidade.

O peemedebista chegou ao local acompanhado da esposa Márcia Pinheiro. "Estou com muito orgulho e com muita emoção de ser o prefeito da Cuiabá dos 300 anos", disse Emanuel à imprensa.

O prefeito Mauro Mendes (PSB), que encerra o mandato no próximo dia 31, também prestigiou o evento.

Ao todo, 45 agentes públicos recebem o diploma relativos aos cargos de: prefeito, vice, vereador e/ou suplente de vereador. Na plateia, familiares e amigos próximos que prestigiam a solenidade.

Emanuel e o vice-prefeito eleito Niuan Ribeiro tiveram o direito a levar 14 convidados. Já os parlamentares eleitos e reeleitos apenas seis. Também são contemplados os 25 vereadores eleitos e reeleitos, e 18 primeiros e segundos suplentes.

Tarso Nunes De primeiro mandato, o vereador Marcos Veloso vai atuar na Segurança Pública com sustentabilidade para Cuiabá de 300 anos

O vereador de primeiro mandato, Marcos Veloso (PV), um dos primeiro a chegar ao local, disse que tem projeto para atuar nas áreas da segurança pública e da sustentabilidade, pensando na Cuiabá dos 300 anos.

Delegado há 28 anos, Marcos diz que pretende trabalhar com projetos voltados à sustentabilidade de Cuiabá.

"Temos projetos em algumas áreas. Não podemos nos furtar do ambiente da segurança pública, mas sim, construir um projeto de uma segurança sustentável, para não falar de segurança em um modelo convencional, já testado, e que a sociedade conhece. ”, afirma.

Outro novato, o vereador Justino Malheiros, o Tininho (PV), filho do ex-deputado João Malheiros, que já tem acordo com 13 colegas para ser conduzido à presidência da Mesa Diretora, diz que está aberto a conversação, mas está trabalhando para ter consenso com os colegas.

"Os 13 são homens de bem, que querem trabalhar por Cuiabá. Não importa se o partido tem um vereador. Ali são todos são iguais e estamos com uma coesão muito grande"

Nessa linha, diz que está feliz por ter ao seu lado "pessoas de peso, honradas que, em reunião, declararam voto à minha pessoa. Estamos trabalhando para ampliar esse grupo", considerou.

Tarso Nunes Vereador eleito, Sargento Joelson (PSC), está entre os 13 que definiram apoio a Justino Malheiros para o comando da Câmara

Também de primeiro mandato, o vereador eleito Sargento Joelson (PSC), chega para a solenidade de diplomação. Ele está entre os 13 presentes à reunião que definiu apoio a Justino Malheiros para o comando da Câmara.

Reeleito com 5.620 votos, Toninho de Souza diz que chega ao novo mandato com a honra de ser o mais votado em 2016, mas pontua que o trabalho continua. "Vou continuar fiscalizando as unidades de Saúde, com o foco na saúde que sempre foi o nosso trabalho. Espero que este seja o perfil da Câmara nessa nova legislatura. Que a Câmara deixe de lado seus problemas internos, por que isso não interessa à população, e que ela se volte a esse trabalho no interesse de temas que são causas da população como a Saúde e o transporte coletivo. Enfim, aquilo que a população quer que as Câmara faça por ela", diz.

Eleição

Emanuel foi eleito com 60,41% dos votos válidos, o que representa 157.877 eleitores, derrotando assim, o adversário Wilson Santos (PSDB) que obteve a preferência de 39,59% (103.483 votos).

Pelo lado do Legislativo, menos da metade dentre os vereadores são novidade, ou seja, a população de Cuiabá preferiu manter 15 dos 25 vereadores.

O salário recebido por cada um dos parlamentares é de R$ 15 mil mensais, mais uma verba indenizatória no mesmo valor, podendo ter aumento para ano que vem. O orçamento anual é de aproximadamente R$ 45 milhões, com duodécimo mensal de R$ 3,7 milhões.