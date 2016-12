Emanuel anuncia mais 5 secretários e fecha lista; servidora chefia a Saúde

O prefeito diplomado de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), anunciou mais cinco novos secretários, por meio de publicação na página do Facebook, nesta sexta (30). Com isso sobe para 18 o número de escolhidos e completa os secretários de primeiro escalão. Entre os anunciados hoje está a servidora pública estadual Elizeth Lúcia de Araújo, que comandará a pasta da Saúde, que possui um dos maiores orçamentos.

Emanuel explica que é uma escolha pessoal visto que a intenção é de blindar a pasta da Saúde de qualquer forma de ingerência. “Elizeth é uma profissional capacitada, sensível e profundamente conhecedora da realidade do setor. Ela colaborou na elaboração do Plano de Governo e integrou a equipe que indiquei para realizar a transição de governo”, justifica.

Elizeth tem formação em Assistência Social com especialização em Gestão de Serviços e Sistemas de Saúde e em Atenção Psicossocial. Já atuou na Funasa, na Saúde Indígena, foi secretária de Saúde do município de Juína e no Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

. Elizeth Lúcia de Araújo foi escolhida para comandar a secretaria de Saúde

Na secretaria de Serviços Urbanos (SMSU), o prefeito diplomado manteve o atual titular José Roberto Stopa (PV). “O convite a Stopa se deve à somatória de três importantes fatores: o destacado desempenho dele na atual gestão, a sua liderança política (presidente regional do PV) que agrega os quatro parlamentares da legenda na nossa base de apoio”.

Para a secretaria de Cultura, Esporte e Turismo (SMCET) a indicação partiu de uma lista quíntupla do PRP, uma das legendas que apoiaram a campanha vitoriosa, sob a liderança dos vereadores Lilo Pinheiro e Orivaldo da Farmácia. “Cumprindo um compromisso de campanha de dar oportunidade aos jovens na nossa gestão, convidei o suplente de vereador Renato Anselmo, um moço de origem humilde, qualificado e esforçado”.

Na secretaria de Planejamento (SMP) anunciou Jesus Lange Adrien Neto, o Zito Adrien. Ele já atuou como vereador em quatro legislaturas, foi secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Mato Grosso, presidente da Metamat, diretor da antiga Sanemat, presidente da extinta Sanecap, secretário municipal de Habitação. "Zito foi uma escolha minha em comum acordo com o vereador Juca do Guaraná (PT do B)".

A secretaria da Ordem Pública (SORP) será comandada pelo coronel da reserva da Polícia Militar, Leovaldo Emanoel Sales da Silva, o coronel Sales. Atuou como comandante em diversos batalhões, foi criador do Gefron (Grupo Especial de Fronteira), Comandante Geral da PM e secretário adjunto de Segurança Pública de MT. É filiado ao PSC, sigla que apoiou Emanuel. Sua indicação teve o aval do Conselho Político da Convenção Estadual dos Ministros das Igrejas Assembleia de Deus de Mato Grosso (Comadmat).

A partir dos nomes divulgados, já foram definidos também os secretários de Governo, Fazenda, Gestão, Comunicação, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Obras Públicas, Assistência Social, Mobilidade Urbana, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Habitação e Regularização Fundiária, Educação e Procuradoria.

Emanuel já havia anunciado, na última sexta (23), os secretários Vinicyus Correa Hugueney (Trabalho e Desenvolvimento Econômico), Mabel Strobel Moreira da Silva (Educação), Djalma Sabo Mendes (Habitação e Regularização Fundiária), Nestor Fidélis (Procuradoria) e Marcus Antônio de Souza Brito (Controladoria).

Valérya Próspero/Rdnews Acima, lista completa do secretariado do prefeito diplomado Emanuel Pinheiro. Posse será no dia 2

Equipe

Os primeiros a serem divulgados foram o jornalista José Roberto Amador, o Bebeto, na Comunicação, e o engenheiro civil Juarez Samaniego, no Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Dias depois o empresário Rafael Oliveira Cotrim Dias foi anunciado na pasta de Gestão, enquanto que Carlos Roberto da Costa, o Nezinho, comandará a secretaria de Governo.

A pasta de Fazenda será conduzida pelo economista Antônio Roberto Possas de Carvalho, o Beto, que atualmente integra a equipe de transição. O vereador Vinicyus Correa Hugueney (PP), de 26 anos, anunciado na secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, já atuou na pasta em 2015, como adjunto. Ele disputou a eleição pela primeira vez nesse ano e foi eleito com mais de 3 mil votos.

A professora Mabel Strobel Moreira da Silva é filiada ao Partido Social Cristão (PSC). Ela é mestre em Filosofia da Educação, doutoranda em Gestão Pública e tem no currículo os títulos em matérias da Ciências da Educação com aperfeiçoamento em Inovação Educacional, que foi realizado em Portugal.

O defensor público-geral Djalma Sabo Mendes, escolhido para a pasta de Habitação e Regularização Fundiária, foi uma escolha pessoal do peemedebista. Djalma chegou a atuar no Governo Silval Barbosa (PMDB) como secretário da extinta pasta extraordinária de Apoio às Ações da Agecopa e PAC.

O advogado Nestor Fidélis, que comandará a Procuradoria do município, atuou como assessor jurídico de Emanuel durante a campanha. Nestor também foi coordenador jurídico por 10 anos da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM).

O também advogado Marcus Antônio de Souza Brito foi uma das escolhas pessoais de Emanuel. Ele vai integrar a equipe de governo na função de controlador geral do município, uma pasta que, segundo o peemedebista, vai trabalhar o combate à corrupção.