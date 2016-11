Emanuel cita continuidade à gestão Mauro e cogita manter secretários

Gilberto Leite Prefeito Mauro Mendes faz 1ª reunião para iniciar processo de transição com prefeito eleito Emanuel Pinheiro e se coloca à disposição para debater a Lei Orçamentária Anual que já tramita na Câmara

O prefeito eleito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) declarou que sua gestão será a continuidade do trabalho desenvolvido pelo antecessor Mauro Mendes (PSB). “A atual gestão quebrou paradigmas ao garantir a organização das contas e o equilíbrio entre receita e despesa, demonstrando profundo respeito pela coisa pública”, disse o peemedebista após a reunião realizada na tarde desta quinta (03), no Palácio Alencastro, para acertar detalhes do processo de transição, acompanhado pelo vice Niuan Ribeiro (PTB).

Emanuel também não descartou aproveitar integrantes do secretariado de Mauro na sua gestão. Entretanto, preferiu não citar nomes nem admitir que a preferência será pelos gestores que se engajaram na sua campanha pela Prefeitura de Cuiabá. “A hipótese não está descartada, mas vou discutir secretariado somente em dezembro. Novembro será dedicado à transição, mas certamente minha equipe não será formada por tecnocratas que ficam trancados em gabinetes”, completou o prefeito eleito.

Sobre a transição, ficou acertado que Emanuel apresentará seus cinco representantes nas próximas horas para publicação oficial até segunda (07), conforme resolução normativa do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Pelo Executivo, a coordenação está sob responsabilidade do ex-secretário municipal de Educação e vereador eleito Gilberto Figueiredo (PSB). Os outros quatro integrantes também estão sob definição.

Já Mauro afirmou que a transição será realizada tecnicamente pela equipe designada. Além disso, ele ressaltou que embora Emanuel não tenha obtido 100% dos votos, será o prefeito de todos os cuiabanos a partir de 1º de janeiro de 2017. “Vamos ajudar o Emanuel Pinheiro a fazer um mandato exitoso. Certamente, receberá todos os números e dados deste exercício com absoluta transparência”, garantiu o socialista.

LOA-2017

Mauro também se colocou à disposição para debater a Lei Orçamentária Anual que tramita na Câmara. Segundo o prefeito, ainda é possível fazer alterações para contemplar o programa de governo apresentado por Emanuel.

Na LOA entregue à Câmara em outubro, a Receita Líquida Total estimada é de R$ 2,2 bilhões, fixando-se a despesa no mesmo valor. Essa receita é a soma das receitas orçamentárias líquidas e das receitas intraorçamentárias.