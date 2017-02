Emanuel cita que urnas sepultaram ataques e já vê ponte com Paiaguás

Sobre a relação com Taques, Emanuel diz que ponte Alencastro-Paiaguás já está sendo construída

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) afirmou que os ataques sofridos na campanha eleitoral, quando foi acusado pelo adversário Wilson Santos (PSDB) de envolvimento em esquema para recebimento de propina, foram sepultados pela população nas urnas. Além disso, considera superadas as divergências com o governador Pedro Taques (PSDB) que se tornaram públicas na campanha.

“Colocamos 55 mil votos na frente. A população cuiabana sepultou qualquer tipo de calúnia, injúria e difamação. O assunto está morto. Cuiabá é o meu foco e meu grande projeto político. Quero cuidar e proteger as pessoas que vivem aqui”, declarou em entrevista ao .

Sobre a relação com Taques, principal articulador da candidatura adversária na disputa pela Prefeitura de Cuiabá, Emanuel acredita que a ponte entre os palácios Alencastro e Paiaguás já está sendo construída. “Águas passadas não movem moinhos. Agora é tudo por Cuiabá. Cuiabá me une ao governador e a todas as autoridades. Pedro Taques é cuiabano como eu. Tem compromisso com Cuiabá e está demonstrado que quer ajudar”, completou o peemedebista.

Boa vontade

Para demonstrar boa vontade, Taques liberou R$ 500 mil para auxiliar Emanuel na reforma do estádio Dutrinha. O anúncio foi feito por Wilson, hoje secretário estadual de Cidades, quando se encontrou com o prefeito de Cuiabá, em 10 de janeiro, para tratar da retomada das obras do VLT na Capital.