Emanuel critica estado do PS e cobra atraso em repasses de nova unidade

Assessoria É inadmissível teto caindo, banheiro e setores interditados, criticou prefeito Emanuel em visita ao PS

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) criticou a situação precária atual do pronto-socorro da capital e a falta de condições para os médicos trabalharem. “É inadmissível termos um teto caindo, um banheiro e diversos setores de atendimento interditados. É preciso melhorar a gestão e vamos fazer isso”, promete o peemedebista durante a visita ocorrida nesta terça (3).

No novo pronto-socorro, com a presença do secretário de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues (PP), o prefeito ouviu dos engenheiros responsáveis que a obra está 30% concluída, com toda a parte estrutural sendo finalizada e já na fase de instalação da rede elétrica. O peemedebista constatou atraso nos repasses do Governo estadual e garantiu que buscará repactuar a parceria para que a entrega da obra possa ser concluída dentro do prazo, que termina em agosto deste ano.

Além dessas unidades, o chefe do Executivo visitou o Centro de Vigilância em Saúde. Emanuel afirma que é preciso colocar o “dedo na ferida” para detectar onde estão os problemas. Hoje a saúde possui orçamento de R$ 750 milhões, o que representa 31% dos recursos que o município tem para este ano.

Na ocasião, a secretária de Saúde destacou a importância do local para as políticas de enfrentamento às doenças, como a dengue. O local abriga a Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Centro de Controle de Zoonoses e passa por reforma, cuja obra deve ser finalizada em 15 dias. “As medidas de prevenção aqui tomadas evitam a necessidade de entrada no pronto-socorro. Temos um plano de enfrentamento às doenças em andamento e, na próxima semana, devemos apresentar este estudo e dar início às ações”, disse Elizeth.

Auditoria

Ontem (2), o prefeito de Cuiabá determinou auditoria no pronto-socorro e no hospital São Benedito. Apesar das medidas, Emanuel salienta que não se pode fazer qualquer pré-julgamento em relação à gestão do ex-prefeito Mauro Mendes (PSB). (Com Assessoria)