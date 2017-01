Emanuel critica tarifa e serviço que empresas de transporte oferecem

. Prefeito Emanuel Pinheiro diz que pretende renovar frota de ônibus, equipar com condicionadores de ar e colocar nas ruas mais ônibus adaptados para portadores de deficiência antes de discutir aumento

O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) criticou, nesta segunda (09), o atual valor da passagem do transporte coletivo na capital, de R$ 3,60. Em meio às discussões sobre o tema, o peemedebista destacou ainda que não dá pra falar de aumento sem, antes, melhorar o serviço oferecido à população. A entrevista foi veiculada na fanpage do site Únicanews.

Os empresários do setor estimam, hoje, um aumento de 16,8%. Assim, o novo valor seria de R$ 4,20. “Para mim, hoje a tarifa é muito cara. Nós temos que ter um serviço de primeira linha para a população. A tarifa tem que ser paga. A população sabe que tem que pagar, mas por um serviço de qualidade”, disse o prefeito.

Nesta linha, Emanuel aponta que pretende renovar a frota de ônibus, equipar com condicionadores de ar e colocar nas ruas mais ônibus adaptados para pessoas portadoras de deficiência, para só então, a partir daí, discutir uma nova tarifa. “O aumento sempre é pedido uma vez por ano, para ser dado no 1° trimestre. Geralmente, no mês de março. Como gestor, eu sou responsável pelo equilíbrio econômico financeiro do sistema. Mas esse sistema tem que ser remunerado para esse equilíbrio”, disse destacando que a preocupação, por ora, é melhorar o serviço que está sendo ofertado aos cuiabanos.

Recentemente, o prefeito Emanuel assinou um decreto que suspende o edital de licitação do transporte público de Cuiabá. Ocorre que o peemedebista quer incluir no projeto a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), uma vez que o modal é intermunicipal. Ele quer também incluir, na nova licitação, o projeto Buscar. O serviço oferecido pela prefeitura faz o transporte gratuito de pessoas com deficiência; é um projeto implantado na gestão do ex-prefeito Roberto França e que não estava incluso na antiga licitação. “Só depois de resolver tudo, de analisar, se fala de aumento de tarifa", encerrou.