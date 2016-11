Emanuel decide desvincular pastas de Governo e Comunicação Social

Gilberto Leite Segundo Emanuel, desvinculação é necessária por setores serem distintos e que carecem de atenção

O deputado estadual e prefeito eleito por Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), afirmou que pretende desvincular o número de secretarias, passando das atuais 17 para 18. A mudança se refere às Secretarias de Governo e Comunicação Social, que hoje estão vinculadas numa única pasta. Para ele, a reforma trará mais autonomia e um melhor resultado para a gestão.

Segundo Emanuel, a desvinculação é necessária devido ao fato de serem setores distintos e que carecem de grande atenção. Entretanto, o peemedebista evitou falar em nomes para a composição do futuro staff, bem como para ambas as secretarias. “Tenho até o dia 01 de janeiro para anunciar minha escolha. Neste momento estou mais preocupado com o processo de transição”, pontuou.

O peemedebista afirma que já está buscando indicações junto aos partidos aliados, servidores efetivos e segmentos organizados da sociedade. No entanto, dois nomes estão praticamente definidos para compor a equipe: Nestor Fidelis e Neviton Fagundes (PRB).

Emanuel mantém sigilo, mas Néviton e Fidélis devem compor secretariado

A fusão entre as pastas aconteceu em 2014, após o atual prefeito, Mauro Mendes (PSB), promover uma reforma em sua administração. Desta forma, o jornalista Kleber Lima, que já chefiava a Secretaria de Comunicação Social desde 2013, acabou acumulando mais esta função. (Com Assessoria)