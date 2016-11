Emanuel deve prestar contas do 2º turno amanhã; prazo até sábado

Gilberto Leite Situação de Wilson Santos é mais delicada, portanto, não pode exceder o prazo

O prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB) e o candidato derrotado à Prefeitura de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB), têm até este sábado (19) para prestarem contas relativas aos gastos do segundo turno das eleições municipais. Caso Emanuel não apresente à Justiça Eleitoral as receitas e os gastos no pleito, ele corre o risco de não ser diplomado.

O advogado Nestor Fidelis, assessor jurídico do peemedebista, explica que amanhã (18) Emanuel presta as contas. “Temos até sábado para apresentar, mas queremos adiantar para amanhã”.

A situação de Wilson é mais delicada. De acordo com a 51ª Zona Eleitoral, o tucano não prestou as contas relativas às doações e gastos com vereadores, estipulado para 1° de novembro. Emanuel também não havia prestado, mas pediu dilação do prazo e declarou no dia 9. Wilson poederá ser notificado pela Justiça e terá um prazo de 72h para declarar as contas. E se ainda não informar o que é solicitado, o tucano poderá perder a certidão de quitação, que gera várias consequências, inclusive.

O coordenador de Controle Interno e Auditoria do TRE, Daniel Taurines, informa que todos os cartórios eleitorais do Estado ficarão abertos das 15h às 19h, no sábado. “A prestação de contas dos eleitos será julgada três dias antes da diplomação. Se o eleito não prestar, ele pode não ser diplomado. O prazo máximo para diplomação é até 19 de dezembro”.