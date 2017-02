Emanuel diz enfrentar empresários e manter valor da tarifa em Cuiabá

Assessoria Vamos discutir cláusulas descumpridas, disse Emanuel Pinheiro após reunião com presidente do TCE

O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) garantiu que vai enfrentar os empresários do transporte público de Cuiabá para garantir a qualidade do serviço e diz que não haverá aumento de tarifa enquanto as empresas não cumprirem as cláusulas contratuais contidas na concessão do serviço. Uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE) apontou diversas falhas no serviço oferecido à população.

"Vamos inverter essa lógica, em vez de ficar pedindo aumento de tarifa a cada ano, vamos discutir a qualidade do sistema de transporte. Vamos discutir todas as cláusulas contratuais que estão sendo descumpridas como, por exemplo, os pontos de ônibus, o Buscar, a socialização da bilhetagem eletrônica", disse o prefeito da Capital, após se reunir com o presidente do TCE, conselheiro Antônio Joaquim.

Durante a reunião, o TCE mostrou o resultado da auditoria que realizou no transporte público em Cuiabá em 2016. O estudo apontou que o sistema de transporte coletivo apresenta inúmeras falhas e fragilidades. A auditoria feita ano passado apontou, ainda, que em Cuiabá, há um déficit de 500 abrigos. Considerando o preço médio de mercado, de R$ 3 mil cada abrigo, desde o início da concessão até 2016, as empresas deixaram de aplicar R$ 1,5 milhão na infraestrutura do transporte coletivo urbano.

Segundo o relatório, o sistema em Cuiabá é operado por três empresas concessionárias e uma permissionária, com um total de 84 linhas e uma frota de 411 veículos, com idade média de 5,5 anos.

Dentre as recomendações feitas no relatório de auditória está o aprimoramento dos instrumentos utilizados para gerenciamento da oferta de transporte e aperfeiçomento do acesso dos usuários à rede de linhas do sistema de transporte público, entre outros apontamentos.

Emanuel solicitou um prazo ao Tribunal de Contas para atender todas as recomendações. “Vou pedir um prazo de prorrogação dessas medidas que a auditoria do TCE pede. Estou sendo notificado nesse início da semana que vem. Então, eu não conheço profundamente esses encaminhamentos que a Corte pede", explicou.

O presidente do TCE vai atender o pedido do prefeito e vai conceder o prazo para que elabore um plano de monitoramento a essas recomendações. Antônio Joaquim entende ser plausível o pedido, levando em consideração que o peemedebista acabou de assumir a gestão.

O chefe do Executivo municipal também disse que a mudança de postura adotada pela sua administração é para garantir a qualidade do serviço à população. "A mudança começa na postura. Não terá aumento neste ano. Sei que sou o responsável pelo equilíbrio econômico e financeiro do sistema e sou ciente dessa responsabilidade. Não quero quebrar empresários, eles tem que estar fortes, com capacidade de investimentos, mas eles tem que cumprir o contrato e oferecer um serviço de qualidade à população", pontua.

Reunião

Emanuel Pinheiro disse, entanto, que não quer bater de frente com os empresários, tanto que já terá uma reunião com o setor na próxima semana. "Não estou brigando com ninguém, estou apenas dizendo que o responsável pelo sistema é a prefeitura de Cuiabá e o meu compromisso é com a população. Se o empresário é bem intencionado, como acredito que seja, temos que sentar e conversar. E eles já pediram uma audiência comigo. Vamos conversar na semana que vem", finaliza.

Na semana passada a Associação Mato-Grossense do Transporte Público Urbano (AMTU) apresentou uma proposta de aumento da tarifa de R$ 3,60 para R$ 4,03. Porém, o prefeito já anunciou que não concederá qualquer aumento em 2017.