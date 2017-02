Emanuel diz que suspender licitação de R$ 752 mi não gera transtornos

Michel Alvim Prefeito Emanuel Pinheiro diz que já tinha baixado decreto pela suspensão do contrato de iluminação

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) afirmou que ainda não foi notificado sobre a decisão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE) determinando a suspensão da licitação de R$ 752 milhões para concessão dos serviços de modernização e manutenção da iluminação pública. Além disso, afirma que a medida não causa transtornos para a administração municipal.

“A decisão do TCE não causa nenhum transtorno. Eu já tinha baixado decreto em 2 de janeiro determinando a suspensão do contrato por 120 dias e não emissão de nenhuma ordem de serviço enquanto providenciamos sua validação, o que chamamos de verificação da conformidade do contrato”, declarou Emanuel Pinheiro na tarde desta quarta (09).

Emanuel Pinheiro também garantiu que a decisão do TCE será respeitada já que vem ao encontro do decreto sobre a licitação da iluminação pública. “Ainda está no prazo. Vou ouvir os prós e os contras. Se for de interesse público, vamos lutar pela PPP. Senão, vamos manter o sistema atual”, completou.

A suspensão, que atendeu pedido do Ministério Público de Contas (MPC), se baseou em irregularidades encontradas no edital. No pedido, a Promotoria apontou indícios de que a licitação poderia causar danos financeiros aos cofres públicos.

O ato do TCE foi publicado no Diário Oficial de Contas na terça (07). O resultado da licitação para a parceria público-privada (PPP) da iluminação pública foi divulgado em dezembro de 2016.

Concessão

A concessão prevê a troca de 67 mil pontos de iluminação por lâmpadas de LED em três anos. A ideia da Prefeitura de Cuiabá é firmar parceria público-privada com custo total de R$ 752 milhões, sendo R$ 270 milhões em investimentos e R$ 112 milhões em custos de operação e manutenção.