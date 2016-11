Emanuel diz que vai priorizar saúde e crê em apoio de Taques e vereadores

O prefeito eleito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB), disse que umas das prioridades de sua gestão será o setor da saúde, levando em consideração que as obras do novo pronto-socorro ainda estão em andamento. Por isso, evidencia que a parceira com Governo do Estado será fundamental.

“Cuiabá precisa muito do governador Pedro Taques, precisa para dar continuidade as obras de construção do novo pronto-socorro, para a manutenção do proto-socorro e a manutenção do Hospital São Benedito e outras inúmeras parcerias que podem fazer a avançar e melhorar a saúde pública”, destaca.

Diante disso, acredita no papel de Taques de não levar a campanha para dentro da sua gestão e confia que o tucano irá ajudar. “O governador exerceu seu papel legítimo, correligionário, como homem de grupo. Apoiou o seu candidato (Wilson Santos), uma vez não sendo eleito, ele agora assume a posição de chefe de Estado, de governador. Cuiabá precisa de Pedro Taques para avançar em políticas públicas”, disse o peemedebista minutos antes do encontro institucional com o governador na manhã de quinta (03).

Além disso, o novo prefeito ainda acredita contar com apoio dos vereadores eleitos pelo grupo adversário e revela que pelo menos cinco deles já estão do seu lado, mas não quis dar nomes. “Mas se você reparar as manifestações de alguns dirigentes partidários, você vai imaginar como está avançando a nossa eleição com a legitimidade que será de alto nível, institucional e republicana", finaliza.