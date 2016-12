Emanuel diz que veta novo salário do prefeito e vice, aprovados na Câmara

Reprodução Prefeito diplomado, Emanuel Pinheiro, assume em 5 dias a Prefeitura de Cuiabá e diz em rede social que acha inconcebível o aumento de salários diante da crise econômica que "estamos passando"

O prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), afirmou, em rede social, que tomou conhecimento da votação na Câmara de Cuiabá que aumentou o salário do prefeito e do vice-prefeito e que irá vetar o projeto.

A votação aconteceu na manhã desta terça (27) e, devido aos trâmites internos no Legislativo, o projeto de lei só deve ser encaminhado para sanção do Executivo na gestão de Emanuel, que assume o comando do Palácio Alencastro dentro de cinco dias, com somente três dias úteis no período.

O futuro prefeito justificou dizendo que acha inconcebível esse aumento de salários diante da crise econômica que "estamos passando". "Como gestor terei que adotar medidas austeras para o controle de gastos. Não seria coerente da minha parte promover um rígido ajuste fiscal e permitir o aumento do meu próprio salário. Vou vetar o projeto. É a decisão”.

A partir dessa decisão, o salário do comandante máximo do Executivo municipal, que iria subir para R$ 23 mil, deverá se manter nos R$ 17 mil, caso a proposta seja mesmo vetada. Já no caso do vice, o salário deve ficar nos atuais R$ 10,5 mil e não em R$ 16,1 mil, conforme o aumento aprovado pelo Legislativo.

Veto parcial

Após o veto parcial ao aumento dos salários no Executivo, o projeto volta para a Câmara e, em plenário, os parlamentares poderão manter ou derrubar o veto do prefeito.

No post, Emanuel não faz referência a veto ao aumento de salário dos vereadores, o que deve facilitar para que os vereadores da nova legislatura mantenham o veto do prefeito. Caso a decisão de Emanuel inclua os salários dos vereadores, a apreciação do veto em plenário poderá ser a primeira polêmica do novo prefeito com o Poder Legislativo.

Aprovação

A Câmara de Cuiabá aprovou nesta manhã o aumento salarial não apenas de prefeito e vice, mas dos próprios parlamentares. Os legisladores deverão receber, a partir do próximo ano, rendimentos de R$ 18,9 mil, frente aos R$ 15 mil que eles recebiam.

A votação em favor do aumento venceu por 14 votos a sete. Além do salário, a verba indenizatória dos vereadores também deverá aumentar, chegando ao valor de R$ 11 mil, frente aos R$ 9,1 mil atuais.

Vereadores aumentam o próprio salário, do prefeito e vice de Cuiabá