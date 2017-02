Emanuel e secretário de Cultura de MT discutem ações para os 300 anos

Assessoria Leandro Carvalho apresentou ao prefeito Emanuel o projeto do Governo de MT "Conexões Urbanas"

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e o secretário de Estado de Cultura, Leandro Carvalho estudam um plano de ações conjuntas para as comemorações dos 300 anos da Capital.

Em reunião nesta sexta (3), Leandro Carvalho apresentou ao prefeito o projeto do Governo de Mato Grosso denominado "Conexões Urbanas" que irá criar um circuito cultural envolvendo o Palácio da Instrução, Museu Histórico de Mato Grosso, Cine Teatro, Casa dos Governadores e Casa Barão de Melgaço. Para o projeto, já foram revitalizados o Museu Histórico e o Palácio da Instrução.

“Ao custo de R$ 10 milhões, agora pretendemos reformar o prédio em anexo à Casa Barão, transferindo a biblioteca do Palácio da Instrução para lá. Já temos R$ 4 milhões, via BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), e iremos complementar com mais R$ 1 milhão em recursos próprios, para reformar o prédio que um dia abrigou o antigo Grande Hotel e a Secretaria de Estado de Cultura, ao lado do Cine Teatro”, revelou Carvalho.

Concluída a reforma, a Secretaria deverá retornar ao local, visto que hoje está situada na Avenida Lava Pés, no prédio do antigo Moitará. “O intuito da conversa foi, também, de dar prosseguimento à regularização da nossa situação junto à Prefeitura. Isso porque o prédio havia sido cedido pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Este, por sua vez, possuía na época um contrato de comodato com a Prefeitura, que venceu em 2014, retornando ao Município”, explicou Carvalho.

Na avaliação do prefeito, o encontro foi extremamente positivo, visto que Prefeitura de Cuiabá e Governo do Estado precisam unir forças em prol das ações que irão marcar o tricentenário. “Apesar dos 300 anos de fundação serem comemorados no dia 08 de abril de 2019, queremos desenvolver ações em alusão à data. Nosso intuito com isso é valorizar as tradições e a identidade cultural do povo cuiabano. E, claro, isso passa diretamente pela revitalização do Centro Histórico, berço de nossa história que encontra-se adormecido”, observou. (Com Assessoria)