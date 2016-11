Emanuel elogia atitude de opositores e critica ataques de Valtenir a Mauro

Gilberto Leite Prefeito eleito de Cuiabá Emanuel Pinheiro durante caminhada na campanha

O prefeito eleito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) enalteceu a postura dos adversários políticos após o resultado das eleições que o consagrou vencedor no pleito. Os presidentes estaduais do PSDB e PSB, respectivamente, Nilson Leitão e Fábio Garcia, declararam que vão colaborar com o peemedebista durante a gestão que inicia em janeiro de 2017, mesmo depois do resultado pífio do candidato derrotado nas urnas Wilson Santos.

Em entrevista a rádio Capital FM, Emanuel comenta que mantém ótima relação com Nilson Leitão, e o tucano foi deputado estadual junto com ele no segundo mandato de Dante Oliveira (já falecido). “Eu sempre fui um político agregador. Nilson Leitão, por exemplo, foi deputado estadual comigo no fim da década de 90, no segundo mandato do governador Dante, nós temos uma ótima relação, de muito respeito”, destaca e diz que a população vai entender essas declarações, mesmo os dois sendo adversários políticos.

Já sobre a postura do deputado federal Fábio Garcia, o peemedebista lembra que os dois trabalharam na campanha vitoriosa de Mauro Mendes (PSB) e ressalta que votou em Fábio para deputado federal. “Eu votei nele para deputado federal. Ele é meu amigo. Amigo de família. O avô dele, o ex-governador Garcia Neto foi deputado federal com meu pai”, lembra acrescentando que quer articular e unir esse relacionamento que tem em benefício de Cuiabá.

Crítica a Valtenir

Por outro lado, criticou a postura do deputado federal da base Valtenir Pereira (PMDB) por dizer que força política do grupo enxotou Mauro Mendes da política. “Uma declaração inoportuna. Gosto de Valtenir, ele me ajudou na campanha. Realmente, não há necessidade dessa declaração agora”, disse.

Na mesma linha, lembra que o prefeito está terminando o mandado com boa avalição e reforça que o processo eleitoral já passou, agora, começa a transição da gestão. “Vamos mostrar sensibilidade... o prefeito mauro Mendes está terminado seu mandado com uma grande avaliação positiva atendendo em sua maior parte a população, nós, inclusive, contribuímos como coordenação de sua campanha e é importante unir forças com prefeito”, comenta.

Durante a campanha eleitoral tanto Wilson Santos (PSDB) e Emanuel usaram o nome do prefeito em seus programas eleitorais, no entanto, Mauro Mendes nunca disse quem de fato apoiava. Limitava-se a dizer que estava com o seu grupo político, que pertence a base de Wilson. Por outro lado, a esposa de Mauro, Vírginia Mendes, nunca escondeu a preferência pelo peemedebista, principalmente por Wilson ser um desafeto da família.

Diante disso, o peemedebista não descarta que Mauro tenha votado nele no segundo turno, mas também não garantiu nenhum apoio, porque, segundo ele não houve nenhuma articulação. “Eu não sei, mas acho que ele como quase 160 mil cuiabanos, votou em mim. Todo mundo que ama Cuiabá. Não desrespeitando o meu adversário, mas quem ama Cuiabá, ama Emanuel Pinheiro. Acredito que Mauro e a primeira dama Virginia tenham votado em mim”, disse.