Emanuel empossa secretários, pede diálogo com povo e defende políticos

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) deu posse, nesta segunda (2), aos 18 secretários que farão parte de sua gestão durante os próximos três anos. No discurso para os secretários, o peemedebista defendeu o respeito à classe política, já que a maior parte dos nomes dos secretários é do núcleo político, e prometeu ainda que cumprirá todos os seus compromissos de campanha.

Emanuel argumentou que a escolha da Praça Alencastro como local da posse foi simbólica para representar seu compromisso com o povo cuiabano. O evento foi aberto ao público e realizado por volta das 9h30. Todos os 18 secretários assinaram a posse e posaram para fotos ao lado do comandante do Executivo da Capital.

Gilberto Leite/Rdnews O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Marcia Pinheiro com foto com toda a equipe do secretariado empossado na manhã desta segunda

Em seu discurso, o prefeito adotou discurso apaziguador para defender a classe política. O peemedebista citou o histórico de sua família no setor - caso do pai, Emanuel Pinheiro da Silva Primo, que foi deputado federal - e apontou que defenderá esse legado.

“Vamos mostrar que o político pode fazer, vamos mostrar que o político tem gerência, que o político tem gestão, que o político tem sensibilidade, que o político tem compromisso com o povo. Eu assumo com orgulho a classe política porque o líder de vocês (secretários), o prefeito da Capital, é um político com muito orgulho e com muito amor”, discursou.

O peemedebista reiterou que a gestão de seu secretariado será baseada na meritocracia e que todos deverão responder com resultados. Emanuel disse que já no próximo sábado (6) deverá assinar junto aos secretários o documento.

O prefeito chamou sua gestão de Cuiabá dos 300 anos. Para alcançar os objetivos estipulados para a data especial, ele pediu para que os responsáveis pelas pastas também sejam abertos ao diálogo com os cuiabanos.

“Ouçam a população. A posse de cada um de vocês na Praça Alencastro, que é uma praça do povo, é para demonstrar que a gestão Emanuel Pinheiro é uma gestão popular, que é próximo do povo. Não se encastelem, sejam abertos para a população, ouçam a população. Sejam sensíveis e sejam abertos à sociedade”, pediu.

Estiveram presentes na cerimônia diversas autoridades políticas como o senador Wellington Fagundes (PR), deputado federal Valtenir Pereira (PMDB), deputado estadual Sebastião Rezende (PSC) e o vereador Dilemário Alencar (Pros). A presença dos políticos, segundo Emanuel, serviu para mostrar que o comando da Capital terá aliados em todas as outras esferas.

Gilberto Leite/Rdnews Momento em que o prefeito, o secretariado e demais presentes cantam o Hino

Perfil dos secretários

Os primeiros nomes divulgados pelo prefeito foram o do jornalista José Roberto Amador, o Bebeto, na Comunicação, e o engenheiro civil Juarez Samaniego, no Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Bebeto ficou à frente da Comunicação do TCE na gestão do conselheiro Waldir Teis. Juarez foi presidente do Crea-MT.

Dias depois o empresário Rafael Oliveira Cotrim Dias foi anunciado na pasta de Gestão. Enquanto que Carlos Roberto da Costa, o Nezinho, que era prefeito de Nossa Senhora do Livramento, comandará a secretaria de Governo.

A pasta de Fazenda será conduzida pelo economista Antônio Roberto Possas de Carvalho, o Beto, que atualmente integra a equipe de transição. O vereador Vinicyus Correa Hugueney (PP), de 26 anos, anunciado na secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, já atuou na pasta em 2015, como adjunto.

A professora Mabel Strobel Moreira da Silva, escolhida para a pasta de Educação, é filiada ao PSC. Entre seus títulos, a docente é mestre em Filosofia da Educação e doutoranda em Gestão Pública.

O defensor público-geral Djalma Sabo Mendes, escolhido para a pasta de Habitação e Regularização Fundiária, foi uma escolha pessoal do peemedebista. Djalma chegou a atuar no Governo Silval Barbosa (PMDB) como secretário da extinta pasta extraordinária de Apoio às Ações da Agecopa e PAC.

O advogado Nestor Fidélis, que comandará a procuradoria do município, atuou como assessor jurídico de Emanuel durante a campanha. Nestor também foi coordenador jurídico por 10 anos da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM).

O também advogado Marcus Antônio de Souza Brito foi uma das escolhas pessoais de Emanuel. Ele vai integrar a equipe de governo na função de controlador geral do município, uma pasta que, segundo o peemedebista, vai trabalhar o combate à corrupção.

A servidora pública Elizeth Lúcia de Araújo comandará a pasta de Saúde. Ela tem formação em Assistência Social com especialização em Gestão de Serviços e Sistemas de Saúde e em Atenção Psicossocial.

Valérya Próspero/Rdnews Lista completa do secretariado do prefeito Emanuel Pinheiro que foi empossada nesta segunda

O secretário de Mauro Mendes, José Roberto Stopa se manteve à frente da pasta de Serviços Urbanos. Segundo o prefeito, seu desempenho destacado na gestão anterior e sua liderança política (Stopa é presidente regional do PV) fizeram com ele se mantivesse no cargo.

Na secretaria de Planejamento o escolhido foi Jesus Lange Adrien Neto, conhecido como Zito Adrien. Ele atuou como vereador durante quatro legislaturas, foi secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Mato Grosso, presidente da Metamat, entre outros cargos.

A pasta de ordem pública será comandada por Leovaldo Emanoel Sales, coronel da reserva da Polícia Militar. Ele foi um dos criadores do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e já foi secretário adjunto de Segurança Pública de Mato Grosso. Ele é filiado ao PSC, sigla que apoiou Emanuel.

O secretário escolhido para a Mobilidade Urbana foi Antenor Figueiredo. Ele já foi secretário de Trânsito e Transporte Urbano do ex-prefeito Mauro Mendes (PSB), mas deixou a secretaria depois de uma reforma administrativa.

Singlair Musis vai comandar a pasta de Assistência Social. Ela é vice-presidente estadual do PMDB Mulher e já atuou como coordenadora de creches na Prefeitura de Cuiabá. O engenheiro Vanderlúcio Rodrigues da Silva foi escolhido para a pasta de Obras. Ele tem experiência na área no setor público e privado.

Para a Cultura, Esporte e Turismo o escolhido foi o vereador suplente Renato Anselmo (PRP). Ele é graduado em Administração de Empresas e é graduando em Direito. Por último, o advogado Marcus Antônio de Souza será o controlador geral do município. O nome foi uma das escolhas pessoais de Emanuel.