Emanuel escolhe primo como líder na Câmara de Cuiabá; Veloso é o vice

Gilberto Leite/Rdnews Vereador por Cuiabá Lilo Pinheiro foi escolhido para ser líder do prefeito

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) anunciou o vereador Lilo Pinheiro (PRP) como seu líder na Câmara. O parlamentar conhece bem o peemedebista uma vez que são primos. O posto de vice-líder ficará a cargo do delegado Marcos Veloso (PV).

Num primeiro momento, Lilo não deve ter dificuldade de defender os interesses do Executivo municipal, pois a base do prefeito é maioria. Ao menos, 14 parlamentares apoiam Emanuel de forma declarada. “Sinceramente, sinto disposição de todos, estou trabalhando como se estivesse 25 vereadores na base”, ressalta.

Com o decorrer do mandato, no entanto, o cargo de líder tende a sofrer desgastes entre os colegas, pois articula para defender o Palácio Alencastro, principalmente, em projetos polêmicos, e em tempos de crise econômica a situação fica ainda mais complicada.

Além de ter apoio da maioria, Emanuel também viu com bons olhos a escolha do presidente da Câmara Justino Malheiros (PV), mesmo que negue interferência no Legislativo. Justino foi eleito por unanimidade.

O líder do prefeito na Câmara foi reeleito ao segundo mandato quando obteve 3.278 votos. Já Marcos Veloso foi eleito com 2.746 votos.