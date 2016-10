Emanuel espera reunião com Mauro e diz que a CAB está fora de Cuiabá

Gilberto Leite Emanuel disse que recebeu cumprimento de Mauro logo que apuração de votos confirmou a eleição

O prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), disse que quando assumir o comando do Executivo, a “CAB não fica em Cuiabá e a forma de resolver isso será decretando a caducidade do contrato”. Emanuel será recebido pelo prefeito Mauro Mendes ainda esta semana e gostaria de já discutir a situação da CAB com Mauro. Mas ele diz que tem que ser ético e respeitar as decisões de Mauro. “Cuiabá tem um prefeito até 31 de dezembro e ele tem total legitimidade para tomar essa decisão”, diz.

Emanuel afirma que a intervenção na CAB vence no próximo dia 2, quarta-feira, e ele acredita que deverá vir uma decisão a partir desta data. “Caso não venha, a CAB não fica em Cuiabá. Ela descumpriu uma cláusula contratual, com isso sacrificando e penalizando a população cuiabana que deixou de ter, a partir de maio de 2015, investimentos no saneamento básico, especialmente no esgotamento sanitário”, explica.

Segundo o prefeito eleito, o pior é que há denúncias de que esses recursos que deveriam ser investidos em Cuiabá teriam sido desviados para outros Estados, para atender as empresas do grupo. “Não sei se essa denúncia procede ou não. Mas sei que a CAB descumpriu uma cláusula contratual. Portanto, não tem como a CAB ficar em Cuiabá”.

Emanuel disse que recebeu uma ligação de Mauro cumprimentando pelo resultado das urnas, logo que a totalização de votos confirmou sua eleição. Ao ligar, o prefeito disse que está em viagem até terça resolvendo assuntos familiares e, assim que retornar a Cuiabá, voltará a fazer contato para agendar reunião com o peemedebista.

Ainda sem equipe de transição definida, Emanuel afirma que pagar salários em dia será uma das prioridades da gestão. Ele também diz que vai honrar os compromissos que fez durante a campanha.

Os próximos passos, segundo Emanuel, serão dialogar com os partidos aliados e com a sociedade civil organizada, agradecer os votos, e preparar uma equipe de transição para o encontro com o prefeito Mauro Mendes.

Com relação à administração, ele cita implantação de projetos que havia se comprometido com a população. Entre eles, implantar o programa Hora estendida nas creches e CMEIs, baixar decreto criando a jornada especial para as mães que têm filhos especiais, retomar o programa Bom de Bola Bom de Escola, e realizar nova licitação para o sistema de transporte coletivo municipal.

Na saúde, Emanuel confirma que dará sequência às obras do novo Pronto Socorro municipal, continuidade das obras da UPA Jardim Leblon e da UPA Verdão, além de iniciar o planejamento para ampliar o Programa Saúde da Família que em Cuiabá tem 70 unidades e, na campanha, foram anunciados mais 50, nos quatro anos da gestão.

Votação

Emanuel atribui a vitória com mais de 60% dos votos válidos à campanha “limpa e de propostas” que foi desenvolvida pela coligação. “Nossa proposta entusiasmou a população cuiabana. Tocamos a alma, tocamos o coração da população cuiabana. A sintonia foi total, daí o desejo de renovar. Representamos a inovação e os avanços que a Cuiabá dos 300 anos tanto precisa e a população cuiabana entendeu isso”, disse.

Relação com Taques

Sobre a relação com o governador Pedro Taques, Emanuel afirma que será institucional e de alto nível. “Não tenho nenhuma preocupação. O governador é cuiabano, foi o mais votado em Cuiabá como candidato a governador e tem compromisso com a cidade. Vou ajudá-lo a cumprir esses compromissos. Nossa relação será republicana, institucional e, na certeza de que todas as vezes que formos até o governador, será para pedir tudo por Cuiabá. Nada para mim, nada para o Niaum. “Vamos unir forças para investir na melhoria da vida das pessoas e potencializar essa cidade maravilhosa para propiciar o desenvolvimento e o crescimento econômico, social e humano de Cuiabá e da nossa gente”.