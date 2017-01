Emanuel fará auditoria e promete fiscalização nas metas de secretários

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) afirma que realizará auditoria na prefeitura para se aprofundar na real situação do município. Entretanto, nega fazer qualquer pré-julgamento acerca de possíveis irregularidades. “Posso fazer, sim, em assuntos que ainda não dominei ainda. Auditoria é normal, é um instrumento administrativo para me interar melhor”, explicou o peemedebista após a cerimônia de posse, realizada neste domingo (1º), no Centro de Eventos do Pantanal.

Para isso, o prefeito irá publicar alguns decretos que visam o combate ao disperdício e controle dos gastos públicos. “Os decretos são nessa linha e ao longo da semana vou realizar outros”, diz, anunciando uma coletiva para amanhã (2) para explicar as primeiras medidas à frente da prefeitura.

Gilberto Leite/Rdnews Após ser empossado, Emanuel Pinheiro diz que fará varredura na prefeitura e promete fiscalização

Emanuel manteve ainda o posicionamento de vetar o projeto de lei que aumentou os salários dos vereadores, prefeito e vice. Segundo ele, é preciso atender as expectativas da população, uma vez que se pede é contenção dos gastos públicos. “Acho que é hora da classe política ter sensibilidade, cortar na própria carne e mostrar à população que vamos fazer diferente”.

Em relação às promessas de campanha e as avaliações que a população fará daqui para frente, o peemedebista ressalta que a sociedade tem legitimidade de cobrá-lo a qualquer momento. “Mas só peço para ser julgado por quatro anos de mandato, todos os compromissos foram para quatro anos e não 100 dias, seis meses ou um ano”, pontua.

O prefeito promete também estar nas ruas e conversar com a população para fiscalizar os serviços públicos entregues aos cuiabanos. Para isso, garante avaliar secretariado. “Vão assinar uma carta de compromissos”.

O ex-prefeito Mauro Mendes (PSB), por sua vez, desejou sorte a Emanuel e espera que ele trabalhe com amor, como demonstra o sentimento pela Capital. “Volto para casa hoje com sensação de dever cumprido”, disse o socialista no breve discurso, após a transmissão do cargo de prefeito.

Representando o governo estadual, o secretário da Casa Civil Paulo Taques garante que o governador Pedro Taques (PSDB), que está em viagem com a filha, deixará sempre as portas abertas ao prefeito Emanuel. “Nosso compromisso é com o povo de Cuiabá. Temos que nos unir, porque o povo precisa de uma boa administração e tenho certeza que fará”.