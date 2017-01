Emanuel fará auditoria no pronto-socorro e no hospital São Benedito

Gilberto Leite Emanuel lembra que 30% do recurso do município é para a Saúde e o setor não responde à altura

No primeiro dia de trabalho como prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB) anunciou a realização de auditorias no pronto-socorro de Cuiabá e no hospital São Benedito. “Vamos mergulhar de cabeça nos problemas da Saúde. Se não colocar o dedo na ferida, não vamos resolvê-los”, afirma Emanuel no anúncio das primeiras medidas à frente do Alencastro, nesta segunda (2).

O peemedebista lembra que 30% do recurso do município é destinado para a Saúde e, mesmo assim, o setor não responde à altura. Conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA), R$ 752 milhões serão encaminhados à Secretaria de Saúde. “Pode colocar R$ 2 bilhões, que não vai resolver. Precisamos fazer ações efetivas”, salienta.

Atualmente, segundo Emanuel, 480 mil cuiabanos dependem da saúde pública. Por isso, o prefeito pede força tarefa para minimizar os problemas do setor. “A população continua padecendo, pagando o pato. A população não tem pra onde correr, quem tem condições, manda para outro lugar. E quem não tem?” questiona.

Apesar de realizar as auditorias, Emanuel salienta que não se pode fazer qualquer pré-julgamento em relação à gestão do ex-prefeito Mauro Mendes (PSB). “Aqui não vai nenhuma crítica à gestão passada, que sai bem avaliada, mas há necessidade de dizer que está mal”, alerta sobre a área da Saúde.

Além das auditorias na Saúde, Emanuel assinou mais 12 decretos. Dentre eles, estão a exoneração de servidores comissionados, verificação de conformidade da CAB e iluminação pública e a contenção dos gastos públicos.