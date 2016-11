Emanuel já confirma o presidente do Crea-MT na pasta do Meio Ambiente

Rodinei Crescêncio Juarez Samaniego confirmado pelo prefeito eleito Emanuel Pinheiro com integrante da equipe

O engenheiro civil Juarez Samaniego, presidente do Crea-MT, foi anunciado nesta segunda (28) como próximo titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiaba. A indicação foi confirmada pelo prefeito eleito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) na tarde desta segunda (28) e faz parte da sua cota pessoal de indicados.

“É um técnico renomado, com grande e apurado perfil político e com uma grande visão política”, declarou Emanuel após o encontro com correligionários realizado na Assembleia.

Segundo Emanuel, Juarez Samaniego ainda deve ajudá-lo a cumprir o compromisso de campanha de promover o desenvolvimento sustentável e abrir a Prefeitura aos empresariado que busca gerar emprego e renda para os cuiabanos. “A idéia é facilitar e permitir um ambiente de negócios na Capital com uma política de desenvolvimento urbano mais ousado, entretanto respeitando as leis e as normas vigentes”, completou.

Desafio

Para Samaniego, um dos principais desafios que terá de encarar é a demora na emissão de Alvarás e Habite-se. “Nossa principal meta será destravar, juntamente com os servidores públicos, esses empreendimentos”, afirmou, ao revelar que se licenciará do cargo de presidente do Crea-MT a partir do dia 01 de janeiro.

Juarez Samaniego formou-se em engenharia civil e segurança do trabalho pela UFMT em 1988. É também bacharel em direito, pela Unirondon. Casado e pai de três filhos, tem 55 anos. É natural de Ponta Porã (MS). Vive em Cuiabá há 33 anos.

Cotados

A escolha do secretariado será feita por Emanuel após conversas com os partidos aliados, com funcionalismo público municipal e com segmentos da sociedade organizada. Entretanto, outros três nomes já são dados como certos na equipe do peemedebista.

O advogado Nestor Fidelis, que foi coordenador jurídico da campanha eleitoral, deve assumir a Procuradoria-Geral de Cuiabá. Já o vereador Néviton Fagundes (PRB), que não obteve sucesso na busca pela reeleição, está cotado para a pasta de Cultura, Esporte e Turismo.

O advogado Antonio Roberto Possas de Carvalho, que já comandou a pasta de Finanças de Cuiabá no final dos anos 1980, deve assumir a Secretaria Municipal da Fazenda. O cotado já está atuando na equipe de transição indicada por Emanuel.

