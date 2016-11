Emanuel mantém sigilo, mas Néviton e Fidélis devem compor secretariado

Gilberto Leite Emanuel diz que não cederá à ingerência política na escolha da equipe e não vai nomear vereadores

O prefeito eleito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) está mantendo sigilo sobre os nomes que comandarão as 17 secretarias municipais a partir de 1º de janeiro. O peemedebista afirma que já está buscando indicações junto aos partidos aliados, servidores efetivos e segmentos organizados da sociedade. No entanto, dois nomes estão praticamente definidos para compor a equipe: Nestor Fidelis e Neviton Fagundes (PRB).

Nestor Fidélis, que já foi adjunto de Justiça na Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) no Governo Silval Barbosa (PMDB) e coordenador jurídico da campanha de Emanuel à Prefeitura de Cuiabá, deve assumir a Procuradoria Geral Município (PGM). Caso a nomeação seja confirmada, substituirá Rogério Gallo.

Já Neviton Fagundes, que foi efetivado vereador com o falecimento de Clovito Hugueney e não conseguiu se reeleger, está cotado para Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. Atualmente, a pasta é comandada por Alberto Machado.

Apesar dos encaminhamentos, Emanuel afirma que não cederá à ingerência política na escolha da equipe. “Tenho um compromisso com a população cuiabana. Vou governar com os melhores nomes e com a graça de Deus. Vamos conversar, vamos dialogar. Sou democrático, sou companheiro, mas a última palavra é minha”, declarou Emanuel sobre a composição do secretariado durante entrevista na manhã desta quinta (24).

Além disso, Emanuel garante que não pretende nomear nenhum dos 15 vereadores eleitos que já integram a base aliada para o secretariado. “Em princípio, não pretendo nomear nenhum vereador, mas não há nenhuma rejeição. A equipe completa será anunciada em 1º de janeiro”, confirmou.

Emanuel também garante que não pretende manter no cargo nenhum integrante da equipe do atual prefeito Mauro Mendes (PSB). “Não há veto, mas a priori, não é a minha decisão. Quero iniciar com secretariado que represente o novo momento que nossa eleição significou. Não veto nem radicalizo, mas a princípio ninguém ficará no cargo”, concluiu o peemedebista.

Pastas

Após a reforma administrativa realizada no início de 2015, a Prefeitura de Cuiabá passou a ser composta por 17 pastas. São elas Assistência Social; Controladoria; Cultura, Esporte e Turismo; Educação; Fazenda; Gestão; Governo e Comunicação; Habitação e Regularização Fundiária; Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano; Mobilidade Urbana; Obras Públicas, Ordem Pública; Planejamento; Procuradoria Geral; Saúde. Serviços Urbanos; Trabalho e Desenvolvimento Econômico.