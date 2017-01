Emanuel nomeia ex-vice cassado e vereador derrotado no 2º escalão

Michel Alvim Prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro teve os vidros carro oficial quebrados

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) nomeou 173 pessoas para cargos de segundo escalão na Prefeitura de Cuiabá. Dentre os nomes, figura na lista extensa o do ex-vice-prefeito de Várzea Grande, Wilton Coelho Pereira, o Wiltinho, cassado na chapa do então prefeito Walace Guimarães (PMDB) por prática de caixa 2 na eleição de 2012. Os nomes foram publicados no Diário Oficial de Contas do TCE.

Outro contemplado no segundo escalão do peemedebista foi o ex-vereador por Cuiabá Oseas Machado, que não conseguiu se reeleger no ano passado. O ex-parlamentar obteve 2.174 mil votos.

O ex-deputado estadual João Malheiros conseguiu manter o filho Júlio Cesar Paes de Barros Malheiros no cargo de adjunto de Infraestrutura na Secretaria Municipal de Obras Públicas, sob Vanderlúcio Rodrigues da Silva. Júlio ocupou o posto na gestão do ex-prefeito Mauro Mendes (PSB).

O vice-líder do prefeito na Câmara de Cuiabá, delegado Marcos Veloso (PV), indicou o líder comunitário Jonail da Costa para comandar a secretaria-adjunta de Políticas Comunitárias. A secretaria-adjunta é responsável por dar a oportunidade para que a população consiga ter uma participação maior no desenvolvimento de políticas públicas, que visam atender as principais demandas da sociedade.

Em suas entrevistas à imprensa, Emanuel admite que sofre pressão de partidos para indicar nomes no segundo e terceiro escalões. Entretanto, alega que sua escolha é criteriosa e com embasamento político e técnico. Confirma lista completa aqui.